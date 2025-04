PBA: CFK no puede imponer las elecciones concurrentes y Kicillof llamó a poner un freno Milei

La Legislatura bonaerense dilató la discusión por la suspensión de las Primarias Abiertas y Obligatorias y estiró para el martes el tratamiento del calendario electoral en la Provincia, en otro capítulo de la interna de Unión por la Patria.

Luego de un cuarto intermedio abierto la sesión ordinaria de hace una semana, que duró hasta pasadas las 17 de hoy, los legisladores dieron quorum sin cerrar filas sobre el plan de Cristina Kichner de fijar elecciones «concurrentes» con las nacionales en la misma ley que suspendería las PASO para este año, establecidas para el 13 de julio.

La sesión en la Cámara Baja bonaerense estuvo atravesada por un clima de tensión, ya que más temprano el kirchnerismo publicó una carta abierta en la que realizaba un llamado a la «unidad» y un pedido para que las elecciones tengan como común denominador una campaña nacional, posiblemente atada a una figura como la de Cristina Kirchner, y no en forma desdoblada, en una Provincia donde se eligen candidatos por distrito y sección electoral.

«Para revertir el deterioro en la provincia hay que enfrentar al gobierno nacional, concentrando toda la fuerza en ese objetivo. No nos podemos dar el lujo de dispersar esfuerzos», manifestaron un grupo de dirigentes, legisladores e intendentes bonaerense, con el jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, a la cabeza.

En la misiva, sostuvieron que la propuesta de desdoblar las elecciones «acentúa el descalabro que ya produjo (Javier) Milei al impulsar la Boleta Única de Papel».

«Desde lo operativo, un desdoblamiento electoral requeriría una extraordinaria preparación logística, presupuestaria y de recursos humanos provinciales, que se complejiza al extremo por los escasos meses que restan hasta la elección», consideró el grupo de referentes cercanos a la ex presidenta Cristina Kirchner.

Al mismo tiempo que transcurría el debate, Kicillof pronunciaba un discurso con un fuerte componente de autocrítica hacía el interior del peronismo e hizo un llamado a discutir la unidad y subsanar los errores cometidos en el pasado.

“El triunfo de Milei fue el resultado de dos experiencias frustrantes para nuestra sociedad: no fue solo el fracaso de Mauricio Macri, sino también el balance de un gobierno del Frente de Todos que, a pesar de haber ganado la elección por la unidad, luego no pudo dar las respuestas que se necesitaban”, sostuvo en La Plata, al cierre del ciclo de charlas “Debate del Futuro”.

“No podemos volver a cometer esos errores: la unidad debe lograrse también en la cuestión programática para alcanzar un gobierno con un funcionamiento armónico, coordinado, que pueda afrontar la complejidad enorme que va a dejar Milei”, añadió.

Para concluir, Kicillof destacó: “Convocamos a un frente donde estén incluidos todos los sectores, la dirigencia política, los sectores productivos, los movimientos sociales y los trabajadores para ponerle un freno a Milei y defender nuestra provincia”.

“No se trata de acusar ni de señalar a nadie, sino de dar un debate constructivo para no repetir los errores del pasado, traer soluciones y contener a los sectores que se sintieron excluidos. Es momento de construir una alternativa política que vuelva a gobernar la Argentina, que incluya a todos y le explique a nuestro pueblo lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer”.

A esa hora, en el recinto de Diputados se pasaba el proyecto de elecciones concurrentes para la sesión del martes próximo.

Kicillof quiere desdoblar, pero también que se suspendan las PASO. Para eso debería alcanzar un acuerdo entre escaños propios y de la oposición: PRO, UCR y LLA. Dejaría expuesta la fractura. La misiva de hoy del PJ bonaerense, Nuevo Encuentro y La Cámpora dejó en claro que hay intendentes y dirigentes dispuestos a defender la estrategia de su jefa, Cristina Kirchner (quien ya avisó que se presentará como candidata a legisladora bonaerense de ser necesario), frente a las necesidad de Kicillof de despegarse de la expresidenta y conducir rumbo a 2027.

Esta interna atraviesa municipios también. En Morón, Lucas Ghi se alineó con el Gobernador, mientras que el NE de Martín Sabbatella respalda a CFK y el massismo, como hace 6 años, hace equilibrio para no perder acuerdos ni cargos. Aunque esta semana el secretario de Gobierno bonaerense dejó en claro que Kicillof no aceptará condicionamiento de ninguno de sus dos socios a la hora de fijar el cronograma electoral, tildando a la ley de concurrencia de «inconstitucional» y al considerar que sería «inviable» convocar a elecciones provinciales el mismo día que las nacionales (como se hizo en CABA en 2023) por tratarse de modelos distintos (lista sábana vs boleta única).