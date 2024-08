Procesado por abuso sexual: El kirchnerismo se negó a votar un repudio contra Fernando Espinoza

La mayoría de diputados del bloque de Unión por la Patria rechazaron un proyecto de repudio y pedido de licencia del intendente de La Matanza Fernando Espinoza, quien está procesado por abuso sexual y a la espera de la elevación a juicio. El proyecto había sido presentado por la diputada Silvia Lospennatto (PRO), pero no consiguió los dos tercios necesarios de la Cámara, que luego perdió el quórum ante otro similar.

«Creo que no hay que hacer silencio. El procesamiento es una instancia judicial donde hay una semiplena prueba de que estos hechos sucedieron y como siempre decimos, hay una víctima a la que en primera instancia siempre decidimos creerle, escucharla», había dicho la legisladora, que cosechó 103 votos a favor, contra 79 de rechazo. Si bien no hubo abstenciones, había al momento de la votación 74 bancas vacías.

Sobre el rechazo, la legisladora María Eugenia Vidal fue crítica: «Hoy 79 diputados kirchneristas votaron a favor de que Fernando Espinoza, procesado por ABUSO SEXUAL, siga en el poder. Por más que intenten despegarse de Alberto Fernández, una vez más demuestran lo que son: cómplices de machistas violentos».

Cecilia Moreau (UxP) había justificado su negativa al repudio diciendo que «lo que están haciendo es una paparruchada».

Una vez más expuse la mentira kirchnerista. Siguen protegiendo a Espinoza. No les importa la lucha contra la violencia de género. Apañan a sus violentos y abusadores. No tienen vergüenza y perdieron toda credibilidad. pic.twitter.com/JMomS4iU6J — Silvia Lospennato (@slospennato) August 21, 2024

«Esto no es defender a las mujeres ni ponerse del lado de las que son víctimas de situaciones de mierda como estas que atravesamos mujas veces las mujeres. Los que somos bonaerenses sabemos que se guardaron durante 4 años el procesamiento por abuso sexual en reiteradas oportunidades a Manuel Mosca, quien era presidente de la Cámara de Diputados de la provincia. Entonces no sean caraduras, presenten un expediente, hagan un proyecto y lo vamos a acompañar. Biriribiri con las mujeres no se hace», repitió.

Caído ese tratamiento, la diputada y referente nacional del Nuevo Encuentro Mónica Macha (UxP) dijo que también solicitaba aprobar un proyecto que pretendía «expresar nuestra posición en relación al procesamiento por abuso sexual simple del intendente del partido de la Matanza Fernando Espinoza, en perjuicio de una mujer».

«Siempre estuvimos del lado de las mujeres que sufrimos violencias por razones de género. Creemos y construimos un feminismo popular que no sólo abrace a las víctimas, sino que bregue por cambiar las condiciones estructurales que las generan y legitiman. Así mismo, requerimos que la justicia esclarezca los hechos y determine las responsabilidades penales correspondientes respetando las debidas garantías del proceso, con la celeridad y la perspectiva de género que el caso requiere», pero ya sin quórum se levantó la sesión.

Los hechos por los que Espinoza quedó procesado datan del año 2021, poco después de que Melody Rakauskas empezara a trabajar en la secretaría privada en el Municipio, por recomendación de su ex pareja.

La exmodelo relató que el jefe comunal le pedía reunirse en su departamento de Capital Federal, donde habría avanzado con «tocamientos impúdicos» y hasta se le tiró encima mientras intentaba sacarle la ropa.

NO SE OLVIDEN DE MI EN LA JUSTICIA ! QUE TENGO A UNA FISCAL (MÓNICA CUÑARRO QUE SIGUE HACIENDO EXCURSIÓN DE PESCA PARA ESTIRAR LA CAUSA ) POR FAVOR QUE EL JUEZ #SCHELGEL ELEVE URGENTE MI CAUSA A JUICIO Oral y PÚBLICO pic.twitter.com/qIKJxEYH9P — Melody Rakauskas (@RakauskasMelody) August 9, 2024

Luego de que Melody estableciera la denuncia, habría sido presionada personalmente por el intendente, por lo que la Justicia lo imputó también por desacato. Aún así, el peronismo se niega a soltarle la mano. Incluso estuvo en el cónclave del PJ nacional de la semana pasada, cuando se tocó el asunto Alberto Fernández.

Pero esta semana el intendente recibió malas noticias judiciales. Espinoza había solicitado permiso para viajar a Puerto Rico del 22 al 28 de agosto de 2024, con el fin de participar en un evento sobre «ética y transparencia» (sic). El juez Luis Schelgel (Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60) se lo negó.

Por otro lado, se habrían tomado medidas adicionales: El desglosamiento y restricción de material íntimo presentado por la Fiscalía, que había sido cuestionado por la querella. El material, compuesto por imágenes y videos personales de la denunciante, no guardaba relación con los hechos investigados y fue solicitado para su restricción a fin de evitar una violación a los derechos de la víctima y de preservar su integridad.

La resolución judicial subraya la necesidad de un tratamiento digno y respetuoso hacia la víctima, garantizando su protección tanto física como psicológica. La fiscal Mónica Cuñarro, encargada del caso, ha sido objeto de críticas por el manejo del caso (que se reabrió por orden de la Cámara, tras un cajoneo inaceptable), aunque por ahora el juez ha decidido mantenerla en el proceso. Mientras tanto, la querella está a la espera de que se confirme la «elevación a juicio», debido a que la etapa de instrucción parece ya cumplida.