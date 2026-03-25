Ruptura oficialista en el HCD de Morón: Los concejales de Ghi conformaron el bloque PJ-MDF

Y finalmente el cántaro se rompió. Tras dos años de internas intestinas, la mayor parte de ese tiempo sin relaciones formales entre el intendente de Morón, Lucas Ghi, y el espacio que lidera su precursor, Martín Sabbatella, hoy se respondieron dos preguntas que eran inevitables hacer a esta altura: Quién y cuándo se atrevería a romper el bloque de Unión por la Patria (antes Frente de Todos, sólido desde el 2019). Tras quedarse con la interna del PJ, hace apenas una semana, el luquismo anunció la conformación del bloque «PJ-MDF», que responde al gobernador Axel Kicillof.

En rigor, fueron seis los concejales que presentaron una nota por Secretaría para solicitar la nueva denominación política: Se trata de Agustín Ramponelli (queda como presidente), Claudio Román (reelecto jefe del PJ local), Vanina Moro (vice del PJ), José María Ghi (hermano del intendente), Alfonso Martínez (UTHGRA-CGT Regional) y Adrián Colonna. Los cinco primeros eran hasta hoy parte de UP. En el último caso viene del PRO, responde al armado del ex concejal Oscar Álvarez, y se manejaba como un aliado del oficialismo a través del monobloque La Vertiente.

Con este paso el luquismo termina por dinamitar cualquier tipo de alianza con el Nuevo Encuentro, al que, en un necesario acuerdo con el Frente Renovador, dejó afuera de las comisiones de labor, en el reinicio del ciclo de sesiones ordinarias. Con la ruptura, no depende tampoco de Florencia De Luca, que sigue como presidenta del bloque de Unión por la Patria, al que por ahora le quedan siete escaños, si es que no se corren las dos referentes del FR: Sibila Botti (presidenta del HCD) y Lorena Acevedo.

De ser así, mantienen la primera minoría. «Por el momento el único cambio es lo que decidió el luquismo. El resto sigue como está. Nosotros siempre bregamos por la búsqueda de consensos. De todas formas veremos qué define Martín Marinucci», ministro de Transporte bonaerense, tras la noticia del día, informaron fuentes del massismo de Morón.

Si bien el FR es otro partido, lo mismo que el Nuevo Encuentro, dirigentes de ambos bandos se dividieron en apoyos ante la interna que enfrentó el 15 de marzo a las listas del MDF (Román) y de La Cámpora (con Paula Majdanski). El ministro Marinucci hace equilibrio, pero avisó que si Ghi no tiene reelección irá a las PASO en 2027.

#Morón

Tras la interna del PJ, el luquismo arma bloque propio en el HCD:

Los concejales Ramponelli (pte), Román, JM Ghi, Martínez, Colonna y Moro rompieron la bancada de Fuerza Patria (dominada por el sabbatellismo) y pasaron a denominarse bloque PJ-MDF bajo el signo de Kicillof https://t.co/RMFDRt8fKV pic.twitter.com/LfJaJ5O7gP — Darío Albano (@albanodl) March 25, 2026