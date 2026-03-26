Operan a Thiago, el joven herido por la explosión del depósito de garrafas de Mariano Acosta

Thiago Vera, el joven de 18 años que resultó herido de gravedad por un golpe en la cabeza durante la explosión de un depósito de garrafas en la localidad de Mariano Acosta, está siendo operado en el Hospital Municipal Eva Perón de Merlo.

Fuentes del caso informaron que la víctima ingresó al quirófano a las 13 y su estado de salud es “delicado”. “Tiene un golpe fuerte en la cabeza”, consignaron. Víctor Hugo Tuller, Diego Hernán Robledo y Oscar Raúl Cross, empleados del depósito, sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado y se encontraban internados en el mismo centro.

El siniestro se desencadenó cuando una pava eléctrica fue conectada cerca de uno de los tanques que tenía una pérdida.

La directora del Hospital Eva Perón, Sandra Carabajal, contó que Thiago ingresó esta mañana. «Es el chico que lamentablemente tuvo la caída de la garrafa y ahora entra a neurocirugía. Tiene una fractura con hundimiento», detalló.

«Entró con un traumatismo cráneo-encefálico severo, con una fractura con hundimiento craneal. A raíz de eso, tiene una contusión, que son hematomas secundarios. Entró compensado y, si bien tuvo una pérdida de conocimiento inicial, pudo hablar», detalló la directora del centro médico en diálogo con LN+.

Indicó además que Thiago estaba «con asistencia ventilatoria mecánica para ir a quirófano. Es un paciente en estado crítico, de todos los que tenemos es el más crítico que tenemos. Una vez operado tenemos que ver la evolución, es muy prematuro para saberlo. Es una cirugía de alto riesgo».

Por su parte, la madre del joven, Rosa, habló con los medios desde la puerta del hospital antes de que su hijo entrara al quirófano y dijo: «Está muy comprometido. El traumatismo de cráneo fue muy grave, aparte de las quemaduras».