Al menos tres heridos, tras la explosión de un depósito de garrafas en Mariano Acosta

Hay al menos tres empleados heridos por el incendio de un depósito de garrafas en la localidad de Mariano Acosta (Merlo) y hay un gran operativo de Bomberos. Los vecinos debieron autoevacuarse y reportan que se escuchan explosiones.

El incendio se originó en un depósito ubicado sobre la calle Constituyentes, entre Bustillo y Colombres. En el lugar hay hasta el momento seis dotaciones de bomberos trabajando, pero el operativo es complicado debido a que las garrafas explotan y vuelan cerca de 200 metros a la redonda, lo que genera un riesgo latente.

El reporte de heridos indica que al menos tres empleados debieron ser trasladados al hospital luego de resultar con lesiones.

🔥 Arde un depósito en Constituyentes y Casaux, Mariano Acosta #Merlo El lugar estaría lleno de garrafas. pic.twitter.com/QhRG32Tq3f — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) March 25, 2026

“Estoy encerrado en mi local, que está enfrente. Me da miedo porque tiembla todo. Vuela todo por el aire. Hay explosiones de garrafas”, relató un comerciante de la zona en diálogo con TN. Otro vecino habló con LN+ y aseguró que unas cinco viviendas cercanas también resultaron afectadas por el fuego.

Fuentes policiales indicaron a este diario que las primeras denuncias ingresaron en la comisaría sexta de Merlo. Al arribar, los efectivos constataron que el foco ígneo se desarrollaba en un depósito ubicado sobre la calle Constituyentes, entre Bustillo y Colombres.

De acuerdo con testimonios de los vecinos, las explosiones comenzaron cerca de las 7. “Vibraba todo y el ruido era muy fuerte”, señalaron.

Cerca de las 8, dotaciones de bomberos trabajaban en el lugar para contener las llamas, tarea que continuaba con el correr de las horas, informó Sergio Ravelli, jefe de Bomberos y Defensa Civil de Merlo, en declaraciones televisivas. “Los heridos ya están siendo asistidos”, agregó, y confirmó que los vecinos se autoevacuaron. A pocos metros del predio funciona un jardín de infantes.

Uno de los empleados que resultó con quemaduras contó mientras era atendido por vecinos que el fuego comenzó de manera inmediata cuando con sus compañeros conectaron una pava eléctrica cerca de uno de los tanques que tenía una pérdida.

Hay tres empleados heridos, los cuales fueron trasladados en un vehículo particular a la clínica Figueroa Paredes.

En el hospital confirmaron que Víctor Hugo Tuller resultó con quemaduras de segundo y tercer grado en el rostro, mientras que los otros dos colegas, Diego Hernán Robledo y Raúl Oscar Cros, tienen lesiones por el fuego en varias partes del cuerpo.

Durante el operativo el dueño del depósito, identificado como Óscar Adrián Benítez de 48 años, quien dijo que se dedica a la compra y reventa de tubos de gas. En el caso interviene la UFI N° 02 Morón.