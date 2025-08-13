Según el INDEC: La inflación de julio se ubicó en el 1.9%, tanto a nivel nacional como el AMBA

La inflación de julio se aceleró levemente con respecto al mes previo y se ubicó en 1,9%. De esta forma, el IPC acumula en lo que va del año un 17,3%, mientras que la interanual quedó (en continua desaceleración) en el 36,6%, según informó este miércoles el INDEC.

El promedio nacional fue el mismo que en el AMBA (el INDEC redacta GBA, pero incluye al Conurbano bonaerense como a CABA). El barómetros del gobierno porteño había sido del 2,5% para julio; mientras que el observatorio económico y social de la Universidad de Morón había marcado el 2.43%.

La división de mayor aumento en el mes fue recreación y cultura (+4,8%), debido a las vacaciones de invierno, seguida de transporte (+2,8%), por subas en el boleto de transporte público. La división con mayor incidencia fue alimentos y bebidas que avanzó 1,9% por aumentos en verduras, tubérculos y legumbres, carnes y derivados y pan y cereales en las regiones GBA, Pampeana, Noreste, Noroeste y Cuyo. En cambio, en Patagonia la mayor incidencia se registró en transporte.

Las dos divisiones con las menores variaciones de julio fueron bebidas alcohólicas y tabaco (+0,6%) e indumentaria (-0,9%). A nivel de las categorías, los precios estacionales (+4,1%) lideraron el incremento, seguidos de regulados (+2,3%) e IPC núcleo (+1,5%), la medición más baja de enero de 2018. Además, la media móvil de 3 meses de la inflación general se ubicó por debajo de 1,7% y fue la más baja desde noviembre de 2017.

#DatoINDEC#IPC: en julio 2025, Alimentos y bebidas no alcohólicas aportó la mayor incidencia sobre la suba mensual en todas las regiones del país, excepto en Patagonia, donde lideró Transporte https://t.co/ccjTNTu3PD pic.twitter.com/c9NfwnZRj2 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 13, 2025