Un detenido: Motochorros balean a comerciante de 57 años durante un asalto en Villa Sarmiento

Un comerciante de 57 años fue baleado por motochorros cuando llegaba a la casa de su cuñada, adonde había ido a buscar su pareja. Ocurrió en la madrugada del martes 12 sobre la calle Mármol, a metros de Acceso Oeste, en Villa Sarmiento.

La víctima, identificada como Aleandro Lozano, estacionaba su Ford Kuga cuando fue abordado por dos motos que se le pusieron a la par. Uno de los malvivientes le apuntó con un arma y lo amenazó para que le entregara el vehículo.

Sin embargo, tuvo una reacción impensada. «Cuando me di cuenta ya los tenía al lado mío. Abrí la puerta y los traté de empujar, algo que si lo veo por televisión pienso ¡qué loco que estoy! Lo que pasa es que te enceguecés en ese momento», le admitió el paellero a Clarín desde la cama del Hospital Posadas, donde pasa su segundo día internado.

«No me di cuenta, pero en un momento me dio el tiro. Sentí que se me aflojaban las piernas y caí al piso», describió.

🚨 BRUTAL ATAQUE MOTOCHORRO, UNA VÍCTIMA BALEADA Y UN TIROTEO CON UN POLICÍA

– Fue en Morón

– Uno de los ladrones terminó detenido. pic.twitter.com/KnhclZME6q — Vía Szeta (@mauroszeta) August 13, 2025

Además, recordó que en ese momento apareció en escena un Fiat Uno oscuro que estacionó a pocos metros. Era un policía de civil que había visto a los motochorros circulando por la zona de forma sospechosa y los siguió para evitar que cometieran algún ilícito.

«El policía se bajó y empezó a disparar. Ahí los dos que me tenían a mí salen corriendo y dejan abandonada la moto en la calle», contó Alejandro sobre el momento clave en el que se salvó de recibir otra herida de bala de parte de los motochorros.

Los otros ladrones, en la primera moto, escaparon cuando escucharon la primera detonación del policía.

El agente de civil se acercó a Alejandro y dio aviso a la Policía Bonaerense para que se acercaran y pudieran trasladarlo a un hospital. «Fue un minuto y medio de terror, cuando me quise acordar ya estaba en el Posadas», continuó el relato de la víctima.

La mujer del comerciante tuvo que ir a declarar a la comisaría y en ese momento le informaron que la moto encontrada abandonada en la calle había estado involucrada en un ilícito previamente. Además, como identificaron a su dueño, el ladrón que la conducía, lo fueron a detener.