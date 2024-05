Tras el vacío de poder, la presidenta del PRO bonaerense anunció la creación del bloque PRO-Libertad

Tras la renuncia masiva y el pedido de elección de autoridades en el PRO bonaerense, legisladores que responden a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, abandonaron el bloque del PRO para crear otro que denominarán “PRO Libertad”.

El anuncio lo hicieron a través de un comunicado luego de que la semana pasada el expresidente Mauricio Macri impulsara la renuncia de 24 de los 33 consejeros del PRO bonaerense para obligar la salida de su titular, la senadora Daniela Reich, quien junto a su esposo, el intendente Diego Valenzuela (TresF), preparó el terreno para que un sector de Propuesta Republicana se volcara abiertamente hacia LLA.

“En este momento histórico, ratificamos nuestro apoyo total al cambio profundo y al esfuerzo por llevarlo adelante que está haciendo el Gobierno nacional. La realidad nos exige decir con claridad dónde estamos parados. Hay sólo dos opciones reales: o acompañamos totalmente el cambio profundo o asumimos posiciones especulativas que favorecen al populismo empobrecedor”, señala el comunicado.

Y agrega: “Se está o no se está. No hay posiciones intermedias. Con el cambio no se negocia, al cambio se lo apoya y se lo construye con hechos y acciones, se lo acompaña sin condicionamientos”.

El PRO Libertad estará conformado por los diputados provinciales Florencia Retamoso, la marplatense Sofia Pomponio, Abigail Gómez. Oriana Colugnatti, Fernando Compagnoni y la senadora Reich.

En este momento histórico, se está con el cambio o no se está. Nosotros elegimos estar. #ProLibertad pic.twitter.com/cQOdImuCrH — Daniela Reich (@danyreich) May 28, 2024

“Nuestra misión será bancar el cambio a fondo, ejercer un control critico de las acciones del gobernador Axel Kicillof, interactuar positivamente con los bloques que comparten nuestras ideas de cambio y libertad y construir proyectos superadores en los temas que verdaderamente importan a los bonaerenses, como la seguridad ciudadana, el combate al narcotráfico, la baja de impuestos y la eliminación de trabas para quienes trabajan, mejores condiciones para la inversión y el desarrollo de empresas, pymes y el campo, y un ataque frontal a todas las burocracias administrativas y políticas que tienen a la provincia detenida en el tiempo”, adelantaron.

“Seguimos siendo del PRO y por eso nuestra obligación es acompañar el cambio. La libertad no se negocia, se defiende. El cambio es ahora y sin especulaciones”, insistieron.

Esto podría acelerar fracturas en todo el PRO bonaerense. De hecho, hubo concejales que salieron a pedir por Cristian Ritondo para la presidencia del partido, después de la sociedad que los unió en las PASO del 2023.

Que se vaya

Sin pelos en la lengua, el domingo pasado fue el propio Ritondo quien dijo que si la ministra de Seguridad «cree que el PRO ya fue, que vaya y se afilie a La Libertad Avanza».

“Aquellos que creen que debemos fusionarnos con La Libertad Avanza, que se vayan a La Libertad Avanza», insistió Ritondo, al asegurar que «no hay problema» si eso ocurre, con sarcasmo.

«Es una decisión personal como la que tomó cuando decidió ir al Gobierno”, agregó retrotrayéndose al desenlace de las elecciones presidenciales, cuando la ahora ministra primero enfrentó al presidente Javier Milei, quedó afuera del balotaje y luego pasó a formar parte de su gestión, a pesar de los duros cruces entre ellos.

Ritondo es el candidato a suplir a Reich, luego de las renuncias en masa de 24 de los 33 dirigentes del PRO provincial que renunciaron, en una respuesta macrista a la foto de Bullrich, Valenzuela y el libertario Sebastián Pareja.

La foto de la discordia de Patricia Bullrich en una reunión de dirigentes del PRO, el intendente Diego Valenuzela y Sebastián Pareja, de La Libertad Avanza.La foto de la discordia de Patricia Bullrich en una reunión de dirigentes del PRO, el intendente Diego Valenuzela y Sebastián Pareja, de La Libertad Avanza.

Como era de esperar, Ritondo negó de plano la desaparición del partido, tanto en el presente como en el futuro y habló de apoyar al Gobierno, pero rechazó ser parte de él.

“Tenemos más de 20 años de historia y eso es lo que defendemos. El PRO existe y va a seguir existiendo», inició.

Y luego agregó: «Tenemos que recuperar la identidad, y el trabajo que tenemos que hacer es apoyar al Gobierno en lo que creemos que es correcto. No somos gobierno ni cogobierno, y el PRO tiene que seguir existiendo como partido siendo alternativa y construyendo”.

Al ser consultado sobre qué pasa con la conducción del partido a nivel provincial, el dirigente que fuera el precandidato a gobernador bonaerense por Juntos por el Cambio, epicentro ahora del conflicto partidario, respondió: “Hay que correrlo a Mauricio Macri de esta discusión, porque él está en la conducción nacional».

«Es una decisión de los dirigentes del PRO de la Provincia de Buenos Aires. 12 de los 14 intendentes apoyan esta decisión de convocar a elecciones internas”, contabilizó el seguro candidato macrista.