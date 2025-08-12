Zamora cuestionó desde Morón la contaminación del Reconquista: «Debería ser agenda prioritaria»

El intendente de Tigre y primer candidato a senador por la Primera Sección Electoral de SOMOS, Julio Zamora, reafirmó el compromiso del espacio «en materia reducción de la contaminación», a la orilla del Arroyo Morón (en El Palomar ya navega cielo abierto) al que calificó como «el principal contaminante del río Reconquista».

«Necesitamos que el Gobierno bonaerense ponga está problemática como agenda prioritaria», resaltó el dirigente peronista, junto el quinto de su lista Pablo Navarro (actual secretario general de la Universidad de Morón); y el primer candidato a concejal de este espacio Francisco Mones Ruiz (del ARI, electo por JxC, que buscará renovar su banca).

La jornada comenzó en horas de la mañana. Zamora recorrió la ribera del Arroyo y las calles linderas al predio de Vialidad, que es utilizado como depósito de autos y es factor principal en la suciedad del afluente. Durante este punto, destacó la importancia de avanzar en un proyecto de saneamiento y poner en agenda temas de índole ambiental.

«El arroyo Morón es el principal contaminante del río Reconquista, que también está en 18 municipios de la Provincia. El Gobierno bonaerense debe poner este tema en agenda prioritaria con una política adecuada», apuntó Zamora.

Por su parte, Mones Ruiz, indicó: «Hay que poner el Municipio al servicio del vecino. Morón tiene que cambiar las prioridades, los vecinos sienten que el Gobierno local está ausente. El jefe comunal local y el gobernador se deben poner de acuerdo en resolver los problemas de la gente, que es lo que desde ‘Somos’ estamos pidiendo que se lleve adelante».

Más tarde, el actual intendente de Tigre se reunió con Alejandra -vecina del barrio El Palomar- quien fue víctima de inseguridad. Para finalizar, Zamora y su equipo de trabajo visitaron el Centro de Jubilados y Pensionados Nueva Primavera, donde compartieron un encuentro y abrieron un espacio de debate con adultos de la tercera edad, quienes le acercaron a los candidatos las problemáticas actuales que presentan en materia económica, salud y seguridad.