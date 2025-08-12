Rafael Castillo: Detienen a dos sospechados de integrar una banda que asaltaba a choferes

Personal de la DDI La Matanza detuvo, en Rafael Castillo, a dos sospechosos de 31 y 30 años en el marco de una investigación por el aumento de robos a mano armada contra choferes de aplicaciones de viajes como DIDI, Cabify y Uber.

Fuentes del caso informaron que los aprehendidos fueron identificados como W.A., de 31 años, y C.G., de 30. El operativo tuvo lugar en la intersección de Coronel Aguirre y Santa Rosa, bajo intervención de la UFIyJ N° 13, a cargo del fiscal José Luis Marotto.

Según la información oficial, varias unidades investigativas se encontraban desplegadas de forma encubierta en las zonas consideradas más afectadas por este tipo de robos a choferes de aplicación. Es que, en las últimas semanas, se habían detectado múltiples ilícitos cometidos bajo la modalidad de solicitar viajes mediante aplicaciones para luego asaltar a los conductores.

Durante la recorrida, los policías observaron un vehículo Renault Logan color gris, que se detuvo en la vía pública. En la parte trasera viajaban dos hombres que se acercaban al conductor. Al intentar identificarlos mediante el uso de sirenas y balizas, ambos descendieron rápidamente y comenzaron a correr.

En plena fuga, uno de ellos descartó un arma de fuego. Luego de una persecución a pie que se extendió por aproximadamente 100 metros, los oficiales lograron interceptar y reducir a los sospechosos.

🚨 DETENIDOS POR ROBAR A CHOFERES DE AUTOS DE APLICACIÓN

– Investigación de la DDI de La Matanza pic.twitter.com/lpUEqUNddt — Vía Szeta (@mauroszeta) August 12, 2025

El conductor del vehículo, en tanto, se alejó del lugar al momento de la intervención policial y no fue localizado en el sitio. Ante esa circunstancia, los agentes priorizaron la detención de los dos hombres que habían intentado escapar.

Durante la requisa se incautó una pistola Bersa Thunder 22, calibre .22, sin impedimento legal, junto con un cargador con ocho municiones intactas del mismo calibre. Además, se secuestró un maletín porta armas marca Protector que contenía dos cargadores calibre .22 vacíos, una caja con setenta municiones intactas y un teléfono celular.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, se presume que los detenidos habrían solicitado un viaje de aplicación desde la localidad de Isidro Casanova con la intención de cometer un ilícito.

El fiscal a cargo avaló las actuaciones y dispuso la aprehensión de los implicados por el delito de portación ilegal de arma de fuego y averiguación de ilícito.

También ordenó que se procure ubicar a la posible víctima para tomarle declaración testimonial, además de realizar las diligencias legales de rigor.