A 5 años del cierre, aún quedan animales: Trasladan a dos osos y una tigresa del ex Zoo de Luján

Dos osos y una tigresa serán trasladados en las próximas horas a Bulgaria y Amsterdam, respectivamente, desde el ex zoológico de Luján, que a cinco años de su clausura aún tiene decenas de animales. Una organización internacional está detrás del salvataje de estos ejemplares, que serán llevados este lunes hasta el Aeropuerto de Ezeiza.

Según se informó, la pareja de osos irán a Belitsa, a 167 kilómetros de la ciudad de Sofía, y donde la organización Four Paws creó un santuario en colaboración con la Fundación Brigitte Bardot; mientras que la tigresa será enviada a Amsterdam.

Además, se indicó que el camino que harán los animales será Ruta 6 hasta Cañuelas, habrá una parada en la zona de Las Heras donde los veterinarios los van a revisar y de ahí partirán a Ezeiza donde los acondicionaran para poder subirlos a los aviones de carga donde los van a trasladar.

El avión que llevará a los osos partirá aproximadamente a las 15.10 con llegada a Sofía a las 22.40 del martes y se estima que en la mañana del miércoles sean llevados por vía terrestre rumbo al santuario de Belitsa donde harían una cuarentena para proteger a los demás osos que allí se encuentran, tras lo cual empezará una rehabilitación para cada oso.

Trasladan a los animales del zoológico de Luján: una pareja de osos abandonada será llevada a un santuario en Bulgaria. También hay felinos que esperan su nuevo destino.

El zoológico de Luján fue clausurado hace 5 años pic.twitter.com/oouZwPuv7R — TN – Todo Noticias (@todonoticias) February 23, 2026

La de este lunes es la segunda parte de la misión de la citada organización en Argentina que lleva a cabo el traslado de los osos y la tigresa, ya que, la primera consistió en chequear el estado de salud de 62 animales (60 felinos y los dos osos) que sobrevivían en el ex zoológico de Luján y darles atención veterinaria.

El Zoo fue clausurado en 2020 por graves problemas de bienestar animal. Entre otras cosas, se denunciaba que los felinos eran drogados para que los visitantes se pueden acercar y hasta sacarse fotos. Además de estar mal alimentados.

La primera fase de la misión de emergencia se realizó entre octubre y noviembre de 2025. Durante ese tiempo, expertos se realizaron evaluaciones veterinarias y se buscaron «soluciones a largo plazo apropiadas para las especies de animales».

Era un desafío complejo: muchos recintos son pequeños y están superpoblados, albergando en grupos a grandes felinos. A veces leones y tigres permanecían juntos. Los osos se mantenían separados, también en condiciones de confinamiento.

La primera tigresa evaluada ya fue operada, castrada y atendida por el personal. Tenía la cola muy lastimada (se la salvaron) y una de sus manos herida. Los animales son castrados para evitar que sigan naciendo animales en cautiverio, incluso en los santuarios, explicaron desde @fundacionzorba. El oso pardo “Gordo” también ya fue intervenido.