Hurlingham: Selci y Katopodis anunciaron el inicio del plan de repavimentación de la Av Vergara

Con la bajada del ministro de Obras Públicas de la Provincia, Gabriel Katopodis, el intendente de Hurlingham, Damián Selci, anunció el inicio del plan de repavimentación de la Avenida Vergara, desde el Acceso Oeste y hacia el norte. Al tratarse de una ruta provincial (N°4), el financiamiento se hace con fondos de la provincia de Buenos Aires.

El año pasado se repavimentaron las avenidas Camargo y Concepción Arenal, calles que forman parte de la trazad de la R4.

Los trabajos iniciados este lunes completan la renovación total de la principal arteria de Hurlingham. La obra incluye fresado profundo, nivelación del suelo y nueva carpeta asfáltica, para evitar los hundimientos y deterioros que generaban los antiguos parches. «Cambiar Vergara es como cambiar la puerta de entrada a tu casa», enfatizó el intendente.

Selci destacó la necesidad de que los vecinos estén informados sobre los desvíos programados durante el tiempo que dure la obra: «Vergara no se va a cortar nunca. De los 4 carriles que tiene, en dos se va a trabajar y los otros dos quedan abiertos para que circule el tránsito de ida y vuelta», explicó.

El tránsito pesado siga circulando por Vergara, para no romper calles adyacentes. «El tránsito liviano podrá ir tanto por Vergara como por cualquiera de los desvíos programados que el personal de tránsito va a ir indicando», se aclaró.