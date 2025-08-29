29/08/2025

Acceso Oeste: Pasajero le cortó la cara a un chofer de la Línea 57 tras discutir el valor del boleto

linea57

Un chofer de la línea 57 resultó herido en La Reja, tras una discusión con un pasajero por el valor del boleto. El incidente se produjo alrededor de las 20.30 de anoche en el puente de la calle Belisario Roldán sobre la Autopista del Oeste.

Según informó Semanario Actualidad, el conflicto se originó cuando un pasajero habría solicitado un pasaje de menor valor al correspondiente para el trayecto que finalmente realizó. La discusión se intensificó y el chofer recibió un corte en el rostro, presuntamente producido con un arma blanca.

El agresor escapó mientras que el conductor continuó su recorrido hasta el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde fue asistido en primera instancia. Posteriormente, fue trasladado por un delegado de la empresa al Sanatorio del Oeste (Merlo), que atiende la obra social del personal de la UTA. Y está fuera de peligro.

