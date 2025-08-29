Katopodis y Ghi cerraron acto del Movimiento Obrero de Morón: «El 7S es Milei o justicia social»

El ministro de Obras Públicas de la Provincia, Gabriel Katopodis, cerró anoche junto al intendente de Morón, Lucas Ghi, el acto organizado por el «Movimiento Obrero» en respaldo a la lista de Fuerza Patria, de cara a las elecciones legislativas del 7 de septiembre.

En la mesa principal estuvieron el secretario de Educación del Municipio y primer candidato a concejal, José María Ghi; el secretario Adjunto de UTHGRA Morón y la CGT Regional Alfonso Martínez, quinto en esa misma lista; y el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa. Fue el cierre de campaña de la mesa político-sindical que integran buena parte de los gremios de la central obrera, más las dos CTA, en respaldo a la conducción de Kicillof y Ghi.

«La lista de unidad expresa el triunfo de Lucas» en el terreno interno en Morón, explicó Martínez en declaraciones radiales.

«Costó eh, pero la tenemos”, se refirió el intendente sobre el bochornoso cierre del 19 de julio, cuando presentó boleta corta, sin acuerdo con el sabbatellismo, que también llevaba su propio sello y con Martín Sabbatella a la cabeza. Hace una semana, recién, la Junta Electoral habilitaba la boleta de «unidad». Pero la interna no se terminó nunca. Nuevo encuentro sigue estando ausente de los actos de Ghi, quien al mismo tiempo es blanco de todo tipo de recriminaciones de parte de los dirigentes de su antiguo partido, incluso de aquellos que son candidatos para el #7S.

Ante los gremios que estuvieron de su lado (y respaldaron a uno propio), el jefe comunal pidió dejar atrás las «chiquilinadas absurdas» y «discusiones que no conducen a ningún lado», para concentrarse en la elección del domingo 7.

«Enfrente tenemos al máximo exponente de la derecha a escala internacional, probablemente. No merece nuestro pueblo que ningún hombre o mujer con algún nivel de responsabilidad se distraiga en cualquier otra cosa que no sea acompañar a las gestiones que están al servicio de su pueblo peleando cada día», sostuvo Lucas.

Y cerró: «Ellos pugnan por desarticular el aparato productivo, por disolver los sindicatos, para que no encuentren resistencia a las transformaciones que quieren imponer, un modelo regresivo de distribución de la riqueza. Nos quedan siete días de trabajo, de militancia. Es parte también de la construcción interpelar, provocar, hacerse cargo de lo que haya que hacerse cargo y revertir este clima de desmovilización. El 7 de septiembre es Milei o justicia social».

«A Milei lo van a frenar ustedes: cada laburante, cada jubilado, cada uno adentro de ese cuarto oscuro», arengó el primer candidato a senador de FP en la Primera Sección Electoral, quien finalmente tendrá su remolque en la lista sábana.