Primera C: Ituzaingó venció a JJ Urquiza y quedó a un triunfo de asegurarse la final por el ascenso

Ituzaingó quedó muy cerca de la final por el ascenso directo a la B Metropolitana, al vencer 1 a 0 a JJ Urquiza, un rival directo en la Zona A, que lidera ahora a cuatro puntos de su inmediato perseguidor (Berazategui, que apenas empató).

El equipo de De Cicco ganó una verdadera final en el Carlos Sacaan, con gol de Agustín Faillace a los ’33 del PT, cuando desbordó por derecha, lanzó un centro hacia atrás y luego tomó el rebote del arquero para definir cruzado y arriba.

Urquiza lo pudo haber empatado en el arranque del ST, cuando Mauro Díaz remató por izquierda y su pelota rozó el travesaño. El Verde pudo ampliar, pero la falta al borde del área sólo sirvió para que Kevin Urtado viera la doble amarilla y la roja. Se resguardó bien en el final y celebró un triunfo que lo deja muy cerca del primer puesto en su zona.

Ahora Ituzaingó (45) le saca 4 unidades a Berazategui, que juega con los rivales que deja el León, a dos fechas del final de la temporada regular. Al Verde le queda visitar a Muñiz y recibir a Claypole. Con un triunfo se garantiza el acceso a la final del campeonato, donde prácticamente ya espera Camioneros, el equipo con más puntos de esta fase (49).