La Matanza: Protesta y corte en Ruta 3, tras el crimen de una trabajadora de DiDi de 24 años

Una joven de 24 años fue asesinada en la madrugada este sábado dentro de su auto en González Catán, partido de La Matanza. La víctima fue identificada como Rosa Candela Santa María y el hallazgo del cadáver ocurrió en la intersección de Coronel Ramos y La Bastilla, donde vecinos alertaron a la policía por disparos de arma de fuego.

Al llegar, los agentes encontraron un Fiat Cronos negro, patente AH-038-MP, en cuyo interior se hallaba la mujer recostada sobre los asientos delanteros, con manchas de sangre y sin signos vitales.

Una ambulancia del servicio de emergencias constató el fallecimiento en el lugar y, según las pericias preliminares de la Policía Científica, la víctima presentaba un disparo en la zona parietal de la cara, con orificio de entrada y salida.

Finalmente, la investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, que trabaja para identificar a el o los responsables del crimen.

Aunque allegados de la víctima sostienen que se trató de un intento de robo, las primeras hipótesis apuntaban en otra dirección. De acuerdo a las primeras averiguaciones, no se estableció si existía un vínculo entre la víctima y su homicida.

Además, la autopsia determinó que recibió un solo disparo que ingresó por el pómulo derecho y salió por el lado izquierdo.

Familiares y amigos realizan una protesta en la intersección de Ruta 3 y Calderón de la Barca, donde mantienen un corte total de la circulación.