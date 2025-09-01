La Matanza: Cercado, se pegó un tiro el joven sospechado del crimen de Candela Santa María

Un joven, acusado por el crimen de una mujer, quien había sido hallada sin vida dentro de su vehículo en la localidad bonaerense de González Catán, se quitó la vida esta tarde, al verse rodeado por efectivos policiales, mientras estos realizaban un operativo para capturarlo.

La dramática secuencia se produjo horas después del asesinato de Rosa Candela Santa María, de 24 años, quien fue encontrada en su auto en esa localidad del partido de La Matanza.

Gracias a los aportes de testigos presenciales y las tareas de investigación del Grupo Táctico Operativo (GTO), se logró establecer la identidad del agresor, identificado como R. A. L., de 20 años, domiciliado en la misma zona.

Durante un allanamiento de urgencia en su vivienda, el joven no fue hallado, por lo que la búsqueda se extendió a Virrey del Pino, donde residían otros familiares. Allí, al verse rodeado por el personal policial, intentó huir por los fondos de la vivienda, pero al comprobar que no tenía escapatoria se suicidó.

El hecho fue presenciado por un vecino de la zona y quedó bajo la intervención de la UFI Temática de Homicidios. Por pedido del Fiscal Rulli, las pericias en la escena serán realizadas por personal de la Policía Federal Argentina.

Las autoridades descartaron la hipótesis de robo y confirmaron que la investigación se centra en el vínculo existente entre la víctima y su victimario. Por tal motivo, se realizarán pericias en los teléfonos de ambos para confirmar si tenían alguna relación.

Según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el hallazgo de Santa María ocurrió en la intersección de Coronel Ramos y La Bastilla, donde vecinos alertaron a la policía por disparos de arma de fuego.

Al llegar, los agentes encontraron un Fiat Cronos negro, patente AH-038-MP, en cuyo interior se hallaba la mujer recostada sobre los asientos delanteros, con manchas de sangre y sin signos vitales.

Una ambulancia del servicio de emergencias constató el fallecimiento en el lugar y, según las pericias preliminares de la Policía Científica, la víctima presentaba un disparo en la zona parietal de la cara, con orificio de entrada y salida.