Una asociación proteccionista pide ayuda: Rescataron a 20 animales hacinados en una casa de Ituzaingó

La Justicia rescató ayer a 20 animales que permanecían hacinados en una casa de la calle Marambio al 2600, del Barrio Aeronáutico de Ituzaingó. La denuncia había sido realizada por vecinos, con ayuda de la ONG proteccionista de Moreno «Adoptá Corazones Peludos», que participó del operativo de los agentes policiales.

El allanamiento sobre la morada fue autorizado por el Juzgado de Garantías N°2 de Morón, después de que tomara intervención el fiscal Marcelo Tavolaro (UFI 1 de Ituzaingó). También se requirió apoyo a la Municipalidad.

Con la orden de su lado, personal policial y de la asociación ingresó al hogar y pudo constatar que había 12 perros de raza pequeña (en principio se pensó en un criadero de caniches) y 8 gatos, que convivían en situación de abandono. De inmediato fueron asistidos, aunque la ONG pide ayuda desde sus redes sociales para hacer frente a los gastos de veterinaria. Una vez que estén en condiciones, serán dados en adopción.

Por otra parte, la Justicia dispuso el traslado de la propietaria de la casa, pese a su resistencia, al Hospital Nacional Posadas, para una revisión tanto física como mental. «La casa es inhabitable», aclaró una de las denunciantes.

El resto sigue en investigación. «La señora no estaba claramente en sus cabales. La que movía todo ahí era la de la limpieza. Tenían gatos de raza que no querían que nos llevemos. Y no sabemos el paradero de una perra y sus crías, que fueron vistas la semana pasada cuando una compañera se presentó en el domicilio la semana pasada. Esos animales no conocían el sol. Ni el pasto», dijo a U/M una vocera de la ONG.