Bullrich defendió al policía: Murió el nene que había sido baleado durante un tiroteo en La Matanza

Thiago, el niño de 7 años que había resultado herido por una bala perdida durante un enfrentamiento armado entre un policía de la Federal y cuatro delincuentes, falleció en la noche de este viernes en el Hospital Ballestrini de La Matanza.

“Quiero informar el fallecimiento de Thiago. Es muy doloroso para todos. Necesito justicia, por favor. Esto se tiene que pagar”, expresó Fabián, el padre de la víctima, junto a la madre del nene.

Según las primeras pericias, el disparo fatal rebotó en el asfalto y le impactó en la cabeza mientras aguardaba el colectivo con su padre en la esquina de Crovara y Madrid.

A pesar de los esfuerzos médicos y una cirugía de urgencia, el menor no logró sobrevivir: le habían diagnosticado muerte cerebral.

El hecho ocurrió cuando el oficial Facundo Daniel Aguilar, franco de servicio y vestido de civil, fue abordado por tres ladrones. Sacó su arma reglamentaria y se produjo un tiroteo con al menos diez disparos.

En la balacera murieron Brandon Corpus (18), quien recibió seis tiros, y resultaron heridos Uriel Montenovo (21), con un disparo en la pierna, y Uriel Leiva, baleado en el abdomen y en estado crítico.

Por el caso, la Justicia ordenó la aprehensión del agente por “exceso en la legítima defensa” y caratuló la causa como “tentativa de robo en lugar poblado y en banda, con uso de arma de fuego cuya aptitud no está acreditada, homicidio y lesiones graves”.

La Policía Científica halló en el lugar un revólver calibre .38 sin numeración ni municiones, una vaina servida y rastros hemáticos del menor a 200 metros del tiroteo.

Antes de la muerte de Thiago, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, respaldó este martes al policía federal que disparó contra delincuentes armados en La Matanza. Y sostuvo que “los culpables son los ladrones”.

Thiago, el nene de 7 años baleado falleció tras sufrir muerte cerebral



Su cuadro era irreversible y personal del INCUCAI estuvo reunida con la familia.



Así intentaron abordar con fines de robo a un policía, que respondió a los tiros. Una bala viajó casi dos cuadras y mató a Thiago, el nene de 7 años que esperaba el micro con su papá. Era su único hijo.

El agente está detenido por exceso en la legítima defensa.

«Legítima defensa»

“La acción del policía fue de legítima defensa”, sostuvo Bullrich en conferencia de prensa, al referirse al estado crítico en el que se encuentra Thiago Benjamín Correa Medina, quien recibió un disparo en la cabeza en medio del enfrentamiento.

“Thiago Benjamín Correa Medina, un chico de 7 años que estaba esperando el colectivo con su papá, recibió un tiro y se está debatiendo entre la vida y la muerte”, dijo la ministra. “Esto sucedió en La Matanza, que es tierra de nadie, un territorio de corrupción y violencia”, añadió.

“Los responsables directos de lo que le pasó a Thiago son los delincuentes, que salen a la calle a matar”, sostuvo. “Facundo (Daniel Aguilar Fajardo) actuó en legítima defensa”.

El hecho ocurrió cuando cuatro delincuentes intentaron asaltar a un efectivo de la Policía Federal Argentina que se encontraba fuera de servicio en la localidad de Villa Madero. El oficial respondió con su arma reglamentaria y en medio del tiroteo, una bala impactó en el niño, que estaba esperando el colectivo con su padre.

Bullrich remarcó que “no se puede juzgar a un agente que actuó para defenderse” y afirmó que “los únicos responsables de esta tragedia son los delincuentes que desataron el tiroteo”.

Según algunos medios, el menor habría sido diagnosticado con muerte cerebral. Está internado en el Hospital de Niños de San Justo.

El hecho se produjo alrededor de las 22.30 en la intersección de avenida Crovara y Madrid. Según relató Fabián, el papá de Thiago, “cuando escuché los disparos intenté tirarlo al piso, pero ya le había impactado una bala”.

“Cuando le da el impacto y lo tengo en mis brazos, me dice ‘pá’ y ya no dijo más nada. Empecé a gritar ‘ayuda’ y apareció un auto con un hombre que no conozco y me llevó al hospital”, añadió en declaraciones a la prensa.

El efectivo involucrado se encuentra detenido por orden del fiscal Diego Rulli, acusado de exceso en la legítima defensa. En el enfrentamiento murió uno de los delincuentes y otros dos resultaron heridos. El cuarto logró escapar.

Si los delincuentes no hubieran salido a robar, hoy Thiago estaría con su familia.



Facundo, un policía de 21 años que salía a trabajar, se defendió y defendió a su mamá de una banda de delincuentes armados. Actuó ante una situación desesperante y de peligro.



