Incertidumbre: Tras negociar con los residentes, echaron al director Ejecutivo del Hospital Posadas

Tras negociar el pago de un bono a los médicos residentes, para evitar el paro anunciado para el martes 10 de junio, el director Ejecutivo del Hospital Nacional «Alejandro Posadas» tuvo que renunciar al cargo, ante el pedido de sus superiores.

Si bien la resolución del conflicto parecía, en términos formales, muy similar al caso del Hospital Garrahan, las consecuencias fueron distintos. Fue el propio Ángel Daniel Elía, quien había llegado con la gestión del ministro de Salud Mario Lugones, quien se encargó de entablar las negociaciones con los médicos que reclamaban un aumento salarial.

Y se comprometió, de acuerdo al comunicado de ayer de los residentes, a entablar un canal de diálogo con la cartera sanitaria, y a pagar un bono de emergencia no remunerativo. Tras lo cual la asamblea decidió postergar el paro. Por eso sorprendió este viernes el comunicado de su «renuncia», por presuntos motivos «personales y profesionales».

«Agradezco la oportunidad que se me ha brindado. Quiero expresar mi respeto por quienes continúan la labor en esta institución, deseándoles el mayor de los éxitos en los desafíos venideros», cerró la nota interna del ex funcionario moronense, quien ocupaba el cargo desde enero, aunque recién en abril fue presentado en sociedad (a los gremios).

Fuentes gremiales, que se habían reunido ayer con el exdirector (después del acuerdo con los residentes), dejaron trascender que no fue una renuncia la de Elía, sino un despido. «Sí me llamó hoy (viernes) y, aparentemente, su postura era conciliar con los residentes y la postura del Ministerio no era tan así», apuntó una fuente del Hospital Posadas.

Desde la asamblea de residentes del nosocomio de Villa Sarmiento reconocieron la «incertidumbre» que generó la nueva noticia, pero confiaron en un comunicado que no se cayeron los canales de diálogo con el Gobierno nacional. Contaron que «se comprometieron a realizar la firma del acuerdo formal con las nuevas autoridades» el lunes 9.