Detienen en Ituzaingó a otro integrante de la banda liderada por una viuda negra de Merlo

Un joven de 20 años fue detenido en Ituzaingó, acusado de integrar la banda que en abril de este año le robó a un hombre en su casa de Merlo, tras ser seducido por una “viuda negra”, informaron fuentes policiales.

El sospechoso, identificado como Pablo Torres, fue capturado en la calle Brasilia al 2200 de la localidad de Ituzaingó, donde, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones de Morón allanó y secuestró dos celulares.

Los investigadores establecieron a través de la geolocalización que su equipo telefónico estuvo en el domicilio de la víctima.

De esta manera, son dos los apresados por el hecho ya que en mayo y por otra causa había sido detenida Sofía Mansilla (23) como la presunta “viuda negra”. Además, otros dos acusados continúan prófugos.

La investigación de la fiscalía 2 del Departamento Judicial Morón comenzó el 23 de abril último cuando un hombre de 48 años conoció a una joven a través de la aplicacion Badoo.

Tras encontrarse en un bar de Ramos Mejía, ambos se dirigieron a la casa de la víctima, ubicada en Pontevedra, partido de Merlo.

En un momento de la noche, el hombre fue drogado y despertó más de 10 horas después, tras lo cual se dio cuenta que le habían robado.

La “viuda negra” y otros cómplices le sustrajeron su Volkswagen Vento que luego apareció abandonado en la calle Bicentenario y ruta 40 de Merlo.

Además, los ladrones se llevaron una pistola marca Bersa TPR9, una escopeta calibre 16, una carabina .22 con mira telescópica, dos televisores, un caloventor, una chopera de cerveza de madera con canillas de bronce, un barril marca Heineken, tres cajas con municiones calibres y un celular marca iPhone.

