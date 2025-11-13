Allanan kioscos de Ituzaingó y Castelar: Millonario secuestro de cannábicos y vapers en CABA y PBA

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal desbarataron en la Ciudad de Buenos Aires y en varias provincias a una banda que comercializaba clandestinamente cigarrillos electrónicos y otros productos que contenían cannabis y THC (principal constituyente psicoactivo del cannabis).

La investigación se inició en febrero, a partir de diversas tareas de ciberpatrullaje realizadas por los efectivos de la División Precursores Químicos y Drogas Emergentes de la PFA, que mostró indicios de la existencia de una organización criminal dedicada al contrabando y comercialización ilegal de dispositivos electrónicos de vapeo (tanto de nicotina, cannabis como de THC) y una amplia gama de drogas emergentes, incluyendo semillas de marihuana y otros derivados cannábicos como ser galletitas, brownies, gomitas, aceites, cremas, entre otros. Los mismos traen componentes psicoactivos de la Cannabis Sativa, cuya comercialización está prohibida en todo el país..

Las discretas tareas de campo y análisis de información de distintas fuentes realizadas por los uniformados y, mediante la figura del agente revelador autorizado por la justicia el cual propició vital información obtenida en el conurbano bonaerense y en las provincias de Córdoba y Chaco, permitieron identificar a todos los integrantes de la organización criminal, que operaba a nivel nacional y reunir pruebas contundentes sobre sus actividades ilícitas

Con el total del material probatorio, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2 de Morón, a cargo del Dr. Jorge Ernesto Rodríguez, y la Secretaría N°8, a cargo del Dr. Ignacio Calvi, ordenó 17 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, en las localidades bonaerenses de San Cayetano, Del Viso, San Nicolás, Ituzaingó, Castelar y en las ciudades de Córdoba y Resistencia.

En zona Oeste fueron allanados dos locales: Uno ubicado en la calle Nahuel Huapi al 1400 del Barrio El Pilar de Ituzaingó; y el otro sobre Carlos Casares al 800, cerca de la estación Castelar.

Durante los operativos realizados en simultáneo fueron detenidos seis hombres todos argentinos y mayores de edad. Asimismo se secuestraron 458 vapers con nicotina, 241 vapers de THC, 90 vapers de cannabis, cookies cannábicas, brownies cannábicos, 87 paquetes de gomitas con THC, 860 semillas de marihuana, 31 baterías recargables para vapers, 230 resistencias para vapers, 40 kilos de sales de nicotina para vapers, 65 litros de nicotina para vapers, 30 litros de glicerina, 5 litros de propilenglicol, 76 envoltorios para armar cigarrillos caseros, 48 gramos de picadura de marihuana, 49 cajas de aceite cbd, 81 frascos con cbd/cannabis incluye aceites y cremas, 10 cápsulas de resina de THC, 21 aceites sublinguales con cbc, 16 goteros de aceite de cannabis, un atomizador de cannabis, una pistola calibre .9 milímetros con dos cargadores sin munición, 3.454.980 pesos, 42.700 dólares, una máquina de contar billetes, dos camionetas, 16 balanzas de precisión, 12 teléfonos celulares, 8 posnet y demás elementos de interés para la causa.

Los detenidos junto a los elementos secuestrados, valuados aproximadamente en 350 millones de pesos, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley de drogas.