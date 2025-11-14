En otro fallo bochornoso, la AFA sancionó al DT de Morón, que no podrá dirigir la semi ante Madryn

El Tribunal de Ética de la AFA sancionó por 30 días al DT del Deportivo Morón por haber insinuado que Deportivo Madryn, rival en las semifinales del Reducido de la Primera Nacional, fue beneficiado por la organización. Walter Otta asegura que sólo se trató de una «fake» pero es casi seguro que no pueda viajar a la revancha del domingo en Chubut.

La sanción, publicada ayer en el Boletín oficial de la Federación llega tres días antes del partido de vuelta. En la ida, Morón se impuso 1 a 0 al campeón de la Zona A, que cuenta con ventaja deportiva en caso de empate global y avanzará a la final con sólo ganar. Las supuestas declaraciones, post clasificación ante Atlanta, se hicieron por el bochornoso fallo de AFA que le dio ganado el partido a Madryn en Jujuy, por 3 a 0, pese a ir perdiendo hasta que se suspendió.

Ese fallo llegó gracias al informe del árbitro, que informó haber sido amenazado en el vestuario, en el entretiempo, después no haber cobrado un penal escandaloso en el área de Madryn, que venía de perder la final por el ascenso directo ante Gimnasia de Mendoza, otro equipo pesado del interior con muy buena banca a nivel económico y político.

A todo esto, el DT de 51 años no podrá dirigir al equipo del Oeste, ni siquiera entrar al vestuario durante la revancha del domingo por supuestas «difamaciones» contra Claudio Fabián Tapia, jefe de AFA y su Tesorero, Pablo Toviggino”.

Otta desmintió anoche haber dicho un textual que circuló por redes y rezaba: «Lo de Deportivo Madryn habla por sí solo. No es algo que pensemos nosotros, está instalado porque pasaron cosas. Después te dicen: ‘ No, no hay que decir nada’, pero yo no voy a negar lo que es evidente».

«Te inventaron una declaración, una mezcolanza, entre cosas que dije yo y cosas que dijo Walter», indicó anoche Daniel Cacioli en el programa «Ascenso por Tres». «El medio salió a desmentir haber publicado la declaración», apuntó Otta.

Y agregó al aire: «Mañana haremos todo lo posible para revertir esto. Hablamos con el gremio, que también a va presentar una nota mediante abogados. La realidad que es una injusticia total que me suspendan por una fake news».

«A lo largo del año fue polémico lo de Madryn. Espero que tengamos un partido normal», había dicho el DT de Morón.

En tanto, el club emitió un comunicado en el que señala que «nuestro cuerpo de abogados se encuentra en estos momentos recopilando todas las pruebas que demuestran claramente que los hechos narrados no se corresponden con la realidad para luego, durante la noche, preparar el descargo correspondiente».

Y sigue:

Tenemos las pruebas, tenemos un gran cuerpo de profesionales de la Abogacía y tenemos la entera convicción de que podremos demostrar que lo relatado por el Tribunal de Ética no condice ni con lo sucedido ni con la personalidad entera, noble y respetuosa de Walter Otta.

Esperaremos a que los tiempos de la justicia determinen cada paso a seguir y confiando en que esta situación tendrá un rápido y positivo desenlace.