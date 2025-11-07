Cayó en Villa Tesei un joven que intentó matar a su madre por exigirle que buscara un trabajo

En un operativo supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), detuvieron a un hombre de 26 años sobre quien pesaba un pedido de captura por homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa, tras atacar brutalmente a su madre.

El hecho ocurrió en mayo de 2024, cuando el agresor mantuvo una acalorada discusión con su madre en el domicilio familiar, luego de que ella le reclamara su falta de interés por conseguir empleo y colaborar con los gastos del hogar.

Durante la conversación, la mujer lo instó a cambiar su actitud y le advirtió que, si no conseguía trabajo en un plazo determinado, debería abandonar la vivienda. Ante esa situación, el joven reaccionó violentamente golpeándola en el rostro hasta dejarla inconsciente, para luego apuñalarla en reiteradas oportunidades antes de huir del lugar.

Tras la denuncia, intervino el Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial San Martín, a cargo del Dr. Carlos Mariano González, quien ordenó a la División Búsqueda de Prófugos de la PFA dar con el paradero del sospechoso.

A partir de amplias tareas de inteligencia, coordinadas con el Comando Unificado de Recapturas y Evadidos (CUFRE) dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, los investigadores lograron establecer que el prófugo regresaba ocasionalmente a la vivienda de su madre para exigirle dinero.

Ante ello, los efectivos implementaron una discreta vigilancia en las inmediaciones hasta que, finalmente, el hombre fue detenido en la intersección de las calles Kierman y Bell Ville, en Villa Tesei, partido de Hurlingham.

El aprehendido quedó a disposición del magistrado interventor, acusado del delito de “Homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa”, a la espera de las diligencias judiciales correspondientes.