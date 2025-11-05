05/11/2025

Merlo: Detienen a una joven por extorsionar a clientes que consumían material erótico en la Net

Una joven de 18 años fue detenida en la localidad de Libertad (partido de Merlo), acusada de los delitos de amenazas agravadas y extorsión a través de plataformas digitales, tras un operativo conjunto de la Bonaerense y Policía de la Ciudad.

Se sospecha que ofrecía contenido erótico por internet y luego extorsionaba a sus clientes mediante videollamadas, en las que los amenazaba con un arma de fuego para exigir dinero a cambio de no difundir el material.

Con intervención del Juzgado de Garantías 2 de Morón, se realizó un allanamiento en una vivienda de la calle Lafayette al 1100, donde se logró la detención de la imputada e importantes secuestros vinculados a la causa.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Comisaría Merlo 4ta (Libertad), junto a la Brigada de Investigaciones de la División de Conductas Tecnológicas Ilícitas de la Policía de la Ciudad. La detenida quedó a disposición de la justicia por los delitos de amenazas agravadas y extorsión.

