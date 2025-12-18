Cayó la banda que asaltó una agencia de turismo en el K41 de La Reja simulando ser policías

La Policía desbarató una banda que a fines de septiembre robó una casa de turismo ubicada en el Polo Empresarial K41 (kilómetro 41 del Acceso Oeste), límite entre La Reja y Fco. Álvarez (Moreno). El golpe se hizo viral porque quedó grabado y porque los malvivientes actuaron disfrazados de agentes policiales. Tras los operativos hay cinco detenidos.

Tras tareas de investigación, en las últimas horas se concretaron 18 allanamientos en Moreno, General Rodríguez, Escobar (Garín), Almirante Brown (Glew y Longchamps), Presidente Perón, San Vicente, La Matanza y Remedios de Escalada.

En total se lograron cinco detenciones, entre los que se encuentra el líder de la banda, mientras que otros dos están prófugos.

A la organización se la acusa de haber protagonizado el 29 de septiembre pasado un violento robo al hacerse pasar por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), concretar un falso allanamiento en una financiera y llevarse dinero en efectivo.

Los ladrones irrumpieron en la oficina comercial de casa de turismo, Oceanía Travel, redujeron al encargado y le robaron U$S 80.000, para luego darse a la fuga en un Ford Focus. Durante el ilícito uno de los delincuentes resultó herido de bala. Durante huida, además, fueron robaron otros vehículos, con el propósito de despistar al personal policial.

🚨 ASÍ ARMABAN SUS ROBOS, LA BANDA DE FALSOS POLICÍAS MÁS BRUTAL DEL OESTE DEL GBA

– La DDI de General Rodríguez atrapó a cinco de los sospechosos, uno de ellos con muletas, porque ya lo habían baleado en otro tiroteo.

– Acá uno de los audios de la banda. pic.twitter.com/RZLSb0mHO4 — Vía Szeta (@mauroszeta) December 17, 2025

“A partir del análisis de cámaras municipales y privadas, tareas de campo, informes, pericias de Policía Científica, análisis de telefonía celular, huellas papilares, inteligencia criminal y ciberpatrullaje, se determinó la estructura, roles y liderazgo de la organización, estableciéndose la participación de al menos siete masculinos, varios de ellos con antecedentes penales”, indicaron las fuentes

Este miércoles 17 de diciembre, la fiscal Solange Castelli, de la UFI N°7 DJ Moreno, ordenó los allanamientos, los que permitieron la detención de cinco masculinos.

Se constató que el jefe de la banda presentaba una herida de bala en sus piernas y que usaba muletas producto del enfrentamiento luego de concretar el robo.

Asimismo, se procedió al secuestro de armas de fuego, municiones, celulares, chaleco y credencial apócrifa de Policía Federal y otros elementos vinculantes.

Los detenidos fueron identificados como Ramón Antonio Segovia, de 53 años y líder; Sergio Gastón Fernández, de 39; Lucas Tomás Plastina, de 29; Rubén Omar Galván, de 52; y Federico Eduardo Lescano, de 30. Este último se encontraba detenido en la Alcaidía N°1 Lomas de Zamora por otro ilícito. Dos de los acusados se encuentran prófugos. Se trata de Atilio Félix Miranda y Diego Ezequiel Mendizaba.

