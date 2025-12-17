Diputados: Magario renunció a la banca por la que fue electa, para continuar como vicegobernadora

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, presentó este martes su renuncia a la banca de diputada provincial por la tercera sección electoral, que había ganado en las elecciones del 7 de septiembre, y en su lugar asumió María Silvina Nardini, de Unión por la Patria y alienada con el intendente de su distrito, Ensenada, Mario Secco.

Antes de la sesión extraordinaria de este martes, Magario hizo llegar a la Cámara de Diputados el texto de su renuncia a la banca, tras lo cual se le tomó juramento a Nardini, concejal de Ensenada perteneciente al Frente Grande.

El reemplazo no cambia la relación de fuerzas interna: La banca responde al gobernador Axel Kicillof. La jura de los nuevos diputados bonaerenses fue el 2 de diciembre y Magario estuvo ausente. Luego se aprobaron Presupuesto y endeudamiento, con mayoría especial. La primera de esas leyes fue vetada parcialmente por el gobernador, en la parte del articulado que lo obligaba a realizar transferencias diarias por Coparticipación a los municipios. Si fue un acuerdo no se respetó, pero además podría interpretarse como inconstitucional el veto. No estarían las manos para insistir.

En cuanto Magario, nunca estuvo en duda su continuidad como vicegobernadora y presidenta de la Cámara Alta. Es, a su vez, candidata puesta para reemplazar a Kicillof en la contienda electoral del 2027. En el Senado, en tanto, la falta de acuerdo en el peronismo dejó sin definición las autoridades (solo permanece Carlos Kikuchi, el único de los seis vicepresidentes con mandato vigente) y hubo un pedido de legisladores para sesionar, que no se hizo efectivo.

🤚Jura como diputada María Silvina Nardini, en reemplazo de Verónica Magario, quien renuncia a asumir el cargo. pic.twitter.com/8FER0tHEFT — Diputados BA (@HCDiputadosBA) December 16, 2025

Junto con la renuncia de Magario, en la misma sesión de Diputados se concretó la jura como diputado provincial de Manuel Passaglia, quien fue intendente de San Nicolás y ganó una banca por la segunda sección electoral por «Hechos». Passaglia había estado ausente en la asamblea preparatoria y no lo dejaron jurar para resistir el pedido de endeudamiento.

También se aprobó la licencia solicitada por el diputado Gustavo Pulti, exintendente de Mar del Plata alineado con Kicillof, que asumió como concejal en su distrito y armó un bloque que lleva el nombre de “Movimiento Derecho al Futuro”. En su reemplazo, juró el dirigente de La Cámpora José Ignacio “Cote” Rossi, quien lo hizo “por una democracia verdadera, con Cristina libre”. Rossi pidió un permiso especial para faltar a las sesiones, sin goce de dieta.

Por la oposición, la libertaria María Fernanda Coitinho y dirigente alineada con el titular de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, asumió formalmente la banca que dejó vacante el legislador de la Sexta sección electoral Gustavo Coria, quien pidió licencia para asumir un cargo en el Ministerio del Interior, como parte del equipo de Diego Santilli.

En la sesión se eligieron autoridades de la Cámara que habían quedado pendientes de designación. Fueron dos vicepresidentes: Matías Civale (UCR) y Blanca Alessi (Unión y Libertad), una bancada que se apartó del bloque libertario.