El Palomar: Un bombero murió y otros tres resultaron heridos al ser atropellados sobre la Ruta 201

Un bombero murió y otros tres resultaron heridos de gravedad luego de ser atropellados mientras combatían un incendio sobre la Ruta 201, a la altura de El Palomar. El conductor del vehículo quedó imputado por «homicidio culposo».

El hecho sucedió anoche en el límite de la 201 y la Av. Márquez (ruta 4), cuando un auto Volkswagen Vento a toda velocidad atropelló a los cuatro bomberos del Cuartel de Tres de Febrero, que apagaban las llamas en un pastizal. Se trata de una zona muy degradada, en cercanías del Colegio Militar de la Nación y el FFCC San Martín, que se encuentra muy degradada. Las rutas son de jurisdicción provincial y conforman un cruce conocido como la «triple frontera» entre Tres de Febrero, Morón y Hurlingham. Aunque en este caso actuó personal de la Comisaría 6ta de Morón.

La Policía halló a los bomberos malheridos, por lo que se ordenó el traslado a los hospitales más cercanos: Posadas y Bocalandro.

Horas después las autoridades informaron que Matías Di Paolo (33 años) había fallecido producto de las graves lesiones ocasionadas. En las redes de su Cuartel hay una foto de la víctima en esa misma área, donde concurrieron para apagar el incendio de una camioneta blanca. Es habitual. Allí cerca funcionaba también un depósito judicial de autos.

Los otros heridos fueron identificados como Micaela Quipildor, de 26 años; Milagros Barrionuevo, de 30; y Matías Henrich, de 19.

Tras el conocimiento del hecho, varios cuarteles de bomberos de diversos puntos de Buenos Aires enviaron sus condolencias y alertaron sobre el riesgo de la labor. «Rendimos homenaje a su vocación, valentía y compromiso con la protección de la vida y la comunidad. Su entrega y ejemplo quedarán como legado permanente dentro del sistema de emergencias», despidieron a Di Paolo desde la Unidad Civil de Emergencias (UCE) de la República Argentina.

El conductor fue identificado como César Cervantes, de 54 años, que resultó imputado por el delito de homicidio culposo. De acuerdo con los medios locales, el test de alcoholemia que se le realizó había arrojado resultados negativos.

Subida a la R201 desde Ruta 4, por Hurlingham. La «triple frontera» sigue siendo un área olvidada por el Estado y peligrosa.