Morón: El HCD acelera la reforma fiscal, pese al planteo jurídico de LLA y al disenso interno en UxP

Pasada la primer primera semana desde su renovación, y con la nueva mayoría peronista, el Concejo Deliberante de Morón avanzó este lunes con la ordenanza preparatoria de una nueva reforma fiscal e impositiva, que le daría nuevas herramientas al intendente, Lucas Ghi, para aumentar las tasas un 30% enero y facultades para escalar ese ajuste acorde a las necesidades económicas del Ejecutivo. Su aprobación estará sujeta a una negociación interna (principalmente con el sabbatellismo) previa a la Asamblea de Mayores Contribuyentes, que sería el lunes 29 de diciembre.

El mismo expediente había sido enviado por el Ejecutivo en noviembre y fue rechazado el jueves 4 de este mes por 13 votos contra 11. Eso fue 24 horas antes de la jura de los concejales electos el 7 de septiembre. Su tratamiento fue un mensaje al intendente. Ese día, como hoy, el bloque oficialista levantó todas sus manos. Aún así lo siguen condicionando.

«Hasta el 10 de diciembre perdíamos porque éramos minoría (NdR: Circunstancial, por razones políticas internas y otras electorales). Ahora Fuerza Patria tiene mayoría en el Concejo Deliberante. Si hay acuerdo y síntesis entre nosotros, no tendríamos que tener problemas para la aprobación del presupuesto y la fiscal e impositiva», sentenció Diego Spina, referente del Nuevo Encuentro, que hoy le plantaba modificaciones al secretario de Economía, Guido Napolitano.

En resumen: Mantener el 15% de aumento prevista para la TSH (a comercios) pero elevar un 30% la tasa que pagan bancos y entidades financieras y a las empresas de Telecomunicaciones. Y pedir una escala inferior al 30% en la Tasa de Servicios Generales, para que se contemple un aumento menor para los barrios de los sectores más vulnerables.

#Ahora

El HCD de Morón trata de nuevo la reforma fiscal enviada por el intendente Ghi. Aunque sufrió modificaciones, tampoco hay acuerdo. Pero UxP ahora tiene mayoría y además podrán negociar cambios a la Fiscal e Impositiva hasta la Asamblea de Mayores Contribuyentes (el 29/12). https://t.co/DqTewiesRR — Darío Albano (@albanodl) December 15, 2025

«Ahora quedan menos de 15 días para estudiar, discutir, proponer modificaciones, acordar y sintetizar, para llegar a la aprobación del presupuesto y la fiscal e impositiva», concluyó Spina. Pese a las internas, en el recinto, el bloque sigue unido y, de hecho, garantizó el tratamiento de un expediente que, para la oposición, debería ser aprobado por dos tercios.

«Me preocupa el decreto del intendente (2727/2025) que convoca a una extraordinaria para las 18 horas: la Fiscal, sin preparatoria, y el presupuesto de manera inmediata. No podemos discutir cuestiones de fondo, cuando todos puede ser discutido luego en la Justicia. Porque éste expediente es el mismo, con modificaciones, rechazado el 4 de diciembre. Para insistir, tienen que aprobarlo con dos tercios de los presentes», aseveró la concejal Analía Zappulla (LLA).

Su propuesta de enviar el proyecto al archivo fue rechazado por 13 a 11 (ausente Bernardo Magistocchi, de Juntos por Morón). El intendente quiere contar con reforma fiscal y Presupuesto 2026 (sesionarían el 30/12) antes de fin de año.

Por su parte, Ariel Aguilera (Todo por Argentina) también disparó conta la gestión. «La gente no puede pagar más impuestos. ¿’En serio creen que van a recaudar más por aumentar las tasas un 30%? Y creen que pueden darle al intendente la facultad de aumentar hasta un 130% la TSG por efecto de la reevaluación de los inmuebles», apuntó el abogado.

«Todo depende del Ejecutivo, que pretende la delegación para ajustar por inflación. Mientras tanto, la Tasa Covid sigue viva. ¿Qué estudios hace el municipio, si ni siquiera tienen insumos para el hospital de Morón?», preguntó filoso.