El presidente de Ituzaingó dice que la AFA garantizó un salvataje para afrontar la demanda civil

A la espera un fallo adverso de la Cámara de Apelaciones de Morón, el presidente del Club Atlético Ituzaingó, Hernando Politano, anunció este lunes en redes sociales que, tras una reunión con Claudio Tapia, la AFA le habría garantizado los recursos para pagar el resarcimiento económico que le exige una ex alumna de gimnasia artística, por un accidente sufrido en 2011 en las instalaciones de la sede de la calle Los Pozos 48 (que la confinó a una silla de ruedas).

«Por tratarse de un caso en el que se pone en juego la estabilidad del club, la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino nos garantizará un aporte económico fundamental para afrontar dicha responsabilidad», comunicó el club.

A cambio, la Comisión Directiva ratificó su apoyo a la polémica conducción de la AFA: «En un contexto en el que se ataca a la actual gestión de la Casa Madre, y tratándose de un juicio derivado de una actividad que no es el fútbol, queremos agradecer enormemente este nuevo gesto en favor de nuestros clubes de AFA que nos permite, en Ituzaingó, seguir planificando el normal desarrollo de una institución que recibe a miles de chicos y chicas de la ciudad», indicó el dirigente, quien fue reelecto en octubre (en asamblea) y llegará al 2027 con una década al frente del León.

La Asociación del Fútbol Argentino garantizará que Ituzaingó mantenga sus puertas abiertas



El juicio comenzó en el año 2013. Y en diciembre de 2024 salió una sentencia condenatoria del Juzgado Civil y Comercial 8 de Morón, tanto para el club como para la profesora a cargo de la querellante, que ahora es mayor de edad.

El CAI apeló y espera que la Sala II de Cámara de Apelaciones Civil de Morón revoque o al menos reduzca aquel fallo, que obligó al club a pagar 215 millones de pesos a la demandante, en concepto de reparación. Actualizado por inflación, ese monto ascendería hoy a $560 millones. Pero a eso hay sumarle las costas del juicio. Sería un 20% más. Es decir que, si a fin de año el fallo queda firme, el León tendría que abonar la friolera de $670 millones, de contado.

A pesar de las tempestades judiciales (donde no aprendieron nada del caso Deportivo Morón) Ituzaingó logró el ascenso a la B Metro en noviembre, tras vencer a Sportivo Barracas en los penales, en la final del Reducido de la Primera C.

Por otro lado, el acuerdo con Tapia no podría generar más suspicacias, en medio de las denuncias penales que enfrentan tanto la AFA como las empresas ligadas a Sur Finanzas, por evasión impositiva y la generación espuria de recursos económicos y su utilización política.

Este lunes, la senadora de LLA Patricia Bullrich denunció al presidente y al tesorero de la AFA ante el Comité de Ética de la Conmebol por las supuestas maniobras fraudulentas.

La exministra de Seguridad acusó «presuntas violaciones al Código de Ética de la CONMEBOL y a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento de la CONMEBOL, en particular en lo relativo a los principios de integridad, deber fiduciario, conflicto de intereses, transparencia en las contrataciones, uso adecuado de recursos, y prevención del lavado de activos dentro de las federaciones miembro».

En ese sentido, apunta que «los máximos responsables de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se vinculan con empresas contratistas del organismo, evidencian posibles conflictos de intereses no esclarecidos y coinciden temporal y materialmente con investigaciones judiciales en curso por presunto lavado de activos, evasión fiscal y ocultamiento patrimonial».

Bullrich entiende que Tapia y Toviggino estarían involucrados en una serie de hechos irregulares como el «presunto uso de sociedades interpuestas», «adquisición de bienes de altísimo valor mediante sociedades vinculadas al entorno dirigencial», «contrataciones directas entre la AFA y empresas vinculadas», «incremento patrimonial abrupto e incompatible», la «investigación paralela sobre Sur Finanzas y la AFA» y «otras investigaciones administrativas y fiscales contra la AFA».