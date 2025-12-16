Hay 4 heridos: Dos patrulleros que perseguían una moto chocaron entre sí, en González Catán

Cuatro efectivos del Comando de Patrulla Sur de la Policía Bonaerense resultaron heridos tras el choque de dos patrulleros. Ocurrió durante una persecución, en la intersección de Achupalla y Apipé, en González Catán (La Matanza).

El hecho ocurrió este martes alrededor de las 17:20 horas, cuando los agentes perseguían a una moto sospechada de participar en un ilícito en la zona. La colisión dejó a los cuatro agentes lesionados y motivó su traslado inmediato al Hospital Simplemente Evita-González Catán para recibir la atención médica necesaria.

Según pudo averiguar Infobae, los efectivos involucrados son el sargento S. J. A., el sargento R. G. D., el oficial E. G. N. y el oficial A. L. C.. Todos ellos recibieron atención médica especializada tras el impacto y ninguno está grave.

Tras el accidente, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el choque, mientras que el operativo policial quedó bajo análisis interno. El hecho volvió a poner en foco los riesgos que implican las persecuciones en zonas urbanas densamente pobladas, tanto para los efectivos como para terceros.

❗️ Choque entre dos patrulleros en González Catán: policías heridos y daños a un auto estacionado.



Un violento choque entre dos patrulleros de la Policía Bonaerense se produjo este lunes por la tarde en la localidad de González Catán, alrededor de las 16hs, en una esquina del… pic.twitter.com/Ww8F7PvKWb — Noticias Digital 🔴 (@Noticias__ND) December 16, 2025