Celina: Operativo contra la ley de marcas, el robo de celulares y la inmigración ilegal en una feria

Al menos 16 residentes ilegales fueron detectados en un operativo llevado a cabo por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal en una feria clandestina de La Matanza, donde también detuvieron a cuatro personas de nacionalidad boliviana, acusadas de administrar comercios que operaban dentro de una feria clandestina.

Fuentes policiales revelaron que en ese paseo de compras, la PFA detectó que se infringía la Ley de Marcas y se comercializaban celulares robados.

La intervención se llevó a cabo en la localidad de Villa Celina, en el marco de un control poblacional realizado por la Comisaría de Asuntos Migratorios de la Policía Federal, a requerimiento de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).

Los efectivos inspeccionaron diversas galerías, puestos emplazados sobre la vía pública y locales comerciales, procediendo a la identificación de un total de 458 personas, de las cuales 369 eran de nacionalidad extranjera.

Para tal fin, los servidores públicos emplearon el sistema Morpho RAPID ID (dispositivo biométrico portátil para la identificación rápida de personas) y consultaron las bases de datos del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), de la DNM y del sistema SASI de consulta y cruce de datos biométricos y alfanuméricos.

Como resultado de dichas verificaciones, se constató que 16 ciudadanos extranjeros residían en forma irregular en la República Argentina.

En consecuencia, se labraron las correspondientes actas de Declaración Migratoria, además de tres actas circunstanciadas a los responsables de locales comerciales que tenían empleados a personas en situación migratoria irregular.

Arrancó el «ICE argentino»: 16 extranjeros ilegales detectados y cuatro detenidos en una feria clandestina

Durante el desarrollo del operativo, los funcionarios federales detectaron cuatro comercios con diversas anomalías, ya que dos de ellos infringían la Ley de Marcas número 22.362, mientras que en los dos restantes se comprobó la comercialización de una importante cantidad de teléfonos celulares bloqueados por el ENACOM, por haber sido denunciados como sustraídos.

Como resultado del procedimiento, se secuestraron 70 dispositivos telefónicos, junto con 50 remeras, 226 pares de zapatillas y 55 pantalones de marcas apócrifas.

Intervino el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 3 de Morón, a cargo de Leonardo Cano, que ordenó la detención de los cuatro implicados (tres mujeres y un hombre de nacionalidad boliviana), quienes junto a los elementos incautados quedaron a disposición del magistrado interventor.

En Villa Celina, realizamos un operativo poblacional junto con la Dirección Nacional de Migraciones, donde utilizamos equipamiento biométricas portátiles (MorphoRapID) para la identificación rápida de personas, fortaleciendo las acciones de prevención de delitos federales. pic.twitter.com/s6kDMU9Bo2 — Policía Federal Argentina (@PFAOficial) January 23, 2026