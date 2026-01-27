Detienen en Ituzaingó a una mujer buscada por estafas reiteradas a través de Facebook

Una mujer que era buscada por vender materiales para la construcción en redes sociales y tras recibir un anticipo de dinero en la compra desaparecía, fue detenida en las últimas horas por efectivos de la Policía de la Ciudad tras un procedimiento realizado en Ituzaingó.

Fuentes policiales informaron que el operativo fue llevado adelante por personal de la División Capturas y Prófugos, que concretó la detención de una mujer de 43 años en la vía pública sobre la calle Zattino al 2700.

La investigación se inició en febrero de 2025, pero el hecho investigado ocurrió cuando la imputada, mediante un nombre falso, ofrecía materiales para la construcción a precios muy baratos a través del sitio Marketplace.

Una vez que contactaba al cliente, se aseguraba de que comprara grandes cantidades de materiales, afirmando que el precio era por un tiempo, y tras recibir transferencias de dinero, desaparecía de las redes y daba de baja los perfiles.

Con la denuncia radicada, se llevó a cabo una exhaustiva investigación que permitió identificar a la mujer y a su pareja, quienes luego de residir en Córdoba se mudaron recientemente a Ituzaingó, donde finalmente fue detenida.

El hombre, en tanto, fue notificado por la causa pero quedó en libertad.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 34, a cargo de Laura Bruniard, con intervención de la Secretaría número 117 de Verónica De Rosa.

(NA)