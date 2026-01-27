Merlo: Un hombre, su hija y la nieta fallecieron tras chocar en una moto contra una colectivo

Un motociclista que viajaba junto a su hija y nieta de apenas tres meses terminó debajo de un colectivo de la Línea 216. Producto del choque los adultos murieron en el acto, mientras que el bebé no pudo sobrevivir más de unos minutos.

El dramático episodio ocurrió a alrededor de las 15:30 horas del domingo en Ruta 1003 y Montes de Oca. Por razones que se investigan, padre e hija que circulaban en la moto terminaron abajo del interno 510 que realizaba el recorrido Pontevedra.

El primero en llegar al lugar del hecho fue el móvil policial del Comando de Patrullas, que transportó al bebé de forma urgente a la clínica, pero desgraciadamente llegó sin vida. Posteriormente llegó la ambulancia que trasladó a la mujer pero también llegó sin vida al nosocomio a causa de los golpes, mientras que su padre perdió la vida en el lugar.

El hecho generó una fuerte repercusión en redes sociales, con vecinos que apuntaron tanto a la imprudencia del motociclista como al grave estado de la ruta y la falta de señalización, especialmente en zona del cementerio Santa Mónica.