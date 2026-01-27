Villa Sarmiento: Anuncian plan de obras y renovación tecnológica en el Hospital Nacional A. Posadas

El Hospital Alejandro Posadas, ubicado en la localidad de Villa Sarmiento (Morón) afrontará un proceso de fortalecimiento institucional a través de un plan de obras y renovación tecnológica destinado a mejorar áreas claves.

Las intervenciones, que se llevan a cabo con fondos propios, apuntan a optimizar la atención de los pacientes y a fortalecer las condiciones de trabajo del personal, mediante la puesta en valor de espacios estratégicos y la incorporación de equipamiento médico.

Dentro del plan de reformas en infraestructura se destacan la nueva Sala de Mamografía, la Sala del Seriógrafo y la puesta en funcionamiento de un nuevo espacio que incluye una sala de internación y hospital de día para la atención de adolescentes y adultos jóvenes con cáncer, junto con múltiples intervenciones en áreas asistenciales, diagnósticas y de apoyo, como las reformas en la guardia de Salud Mental, el Centro Obstétrico, y el área de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas.

Estas mejoras se suman a trabajos en consultorios y espacios comunes que permiten ordenar los circuitos de atención y mejorar las condiciones de trabajo. En esta línea comenzó a funcionar un nuevo sector para la Donación de Sangre que permite ampliar la capacidad operativa de ese servicio.

En paralelo, el hospital incorporó equipamiento fundamental para fortalecer su capacidad diagnóstica y terapéutica. Entre las principales adquisiciones se destacan un mamógrafo y un seriógrafo, tecnología que además fomenta la prevención al contribuir a tratamientos más oportunos.

Asimismo, y según supo la agencia Noticias Argentinas, se incorporaron ecógrafos, respiradores, desfibriladores, holter y MAPA (Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial), dispositivos que impactan directamente en la precisión diagnóstica y la calidad de la atención.

Además, y para este año, las autoridades proyectan la creación de una Unidad de Trasplante, un Centro de Investigación, nuevos quirófanos y un nuevo sector de Hemoterapia.