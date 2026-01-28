Operativo de la PSA en CABA y Hurlingham: Recuperan 1.800 notebooks de Conectar Igualdad

Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria lograron recuperar un cargamento de 1.800 notebooks pertenecientes al programa estatal Conectar Igualdad, tras una serie de allanamientos simultáneos realizados en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Los equipos, destinados a estudiantes de escuelas públicas, habían sido desviados del circuito legal.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la investigación se originó tras la denuncia de un encargado de la empresa fabricante de las computadoras, quien detectó un faltante masivo durante un control de stock. La pesquisa apuntó rápidamente a un ex empleado de la firma, acusado ahora del delito de «defraudación por administración fraudulenta».

La Justicia determinó que, durante el transcurso de 2025, el sospechoso habría despachado ilegalmente los dispositivos hacia dos inmuebles ubicados en el partido de Hurlingham.

Como resultado de los procedimientos, que incluyeron el domicilio del imputado en Capital Federal, se incautaron diez pallets repletos de computadoras, además de tarjetas SIM, teléfonos y documentación clave para la causa.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°02 de Ezeiza, bajo la órbita del fiscal Carlos Hassan, quien dispuso que los equipos recuperados —que llevan impresas las leyendas del Ministerio de Educación y el Escudo Nacional— sean restituidos a la planta logística de la empresa en la localidad de Carlos Spegazzini.

