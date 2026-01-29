Un policía de la Ciudad y su pareja fueron baleados durante un intento de asalto, en Morón

Un oficial y una cadete de la Policía de la Ciudad fueron atacados a balazos por varios delincuentes que intentaron robarle la moto en la que circulaban. en cercanías del Hospital Municipal de Morón.

El hecho ocurrió el martes en la calle Curupaytí al 700 (Morón lado Sur) donde el agente Mariano Guerra viajaba de civil y fue interceptado por varios individuos. En ese contexto se produjo un tiroteo en el que la víctima recibió tres disparos (tórax, glúteo y pierna derecha). Sin lograr el cometido, los delincuentes se dieron a la fuga.

Durante el episodio, una cadete del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) también sufrió lesiones, aunque se encuentra fuera de peligro: Una bala le rozó el pecho, otra le fracturó dos dedos de la mano derecha y sufrió una herida por esquirla en la pierna izquierda.

El oficial ingresó consciente en un hospital de Morón, donde fue intervenido quirúrgicamente y luego trasladado en un helicóptero del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Italiano para continuar con su tratamiento.

El último parte médico publicado por la agencia Noticias Argentinas dio cuenta que Guerra tiene múltiples lesiones vasculares de intestino delgado vesicular y colónica, y fractura de peroné izquierdo.

Uno de los delincuentes recibió al menos dos disparos, pero logró escapar junto a su cómplice, aunque están siendo buscados intensamente por la Policía. Policía Científica confirmó que fueron encontrados 15 casquillos de bala en la calle.

Interviene la UFI N°1 de Morón bajo la carátula de “Tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego”. «Se hicieron una serie de medidas de prueba para intentar identificar a los delincuentes”, dijeron fuentes judiciales

