Fútbol de ascenso: Deportivo Morón venció a Ituzaingó, en dos encuentros jugados en el Urbano

Este miércoles, en el estadio Nuevo Francisco Urbano, Deportivo Morón e Ituzaingó disputaron un amistoso divididos en dos tiempos de ’35 cada uno. En ambos encuentros fue triunfo para el conjunto de Walter Otta.

Ambos equipos se preparan para la temporada 2026. El Gallo debutará por la primera fecha de la Primera Nacional ante Defensores de Belgrano en la segunda semana de febrero. Aunque todavía no está claro si será televisado ese torneo (vencido el contrato con Tyc Sports se llamó a licitación).

Ese mismo fin de semana (14/02) Ituzaingó recibirá a Deportivo Armenio por la B Metro, tras adjudicarse el Reducido de la Primera C el año pasado y, más recientemente, quedar eliminado de la Copa Argentina ante Estudiantes.

Primer partido: Victoria de Morón por 2 a 0, con dos goles de Mauro Burruchaga.

El Gallo formó con: Salva, Ulibarri, Cardozo, Vázquez, Livera, Kubiszyn, Burruchaga, Bittolo, Gastón González, Toloza y Berterame.

Segundo partido: Triunfo del conjunto dirigido por Walter Otta por 1 a 0, con gol de Bulacio.

Morón alineó a: Díaz, Contreras, Salvareschi, Leo Ramírez, Vaquero, Tomás Ramírez, Lauro, Olivares, Báez, Bulacio y Benítez.