Las tarifas suben 4.8%: Nuevo aumento en subtes y líneas de colectivos de CABA y PBA

Febrero llegó con aumentos en las tarifas de subtes, peajes y líneas de colectivos tanto de la Ciudad como de la provincia de Buenos Aires. El ajuste consiste aplicar una suba del 2% por encima de la inflación de diciembre, lo que implica un incremento de 4,8%. No obstante, las líneas interzonales de jurisdicción nacional mantienen sus valores.

La cifra surge al sumar al 2% de base el 2,8% de la inflación de diciembre, el último dato con el que se cuenta, lo que lleva al boleto mínimo de colectivo a $650,11 en las líneas porteñas y a $721,83 en las que solo atraviesan el conurbano.

El viaje en subterráneo pasará a costar $1.320 con tarjeta Sube registrada, y estira la brecha con los colectivos de jurisdicción nacional.

Según el sistema de descuentos para pasajeros frecuentes, a partir del viaje 21 y hasta el 30 (dentro del mismo mes y abonando siempre con el mismo medio de pago), la tarifa se reduce a $1.056; del 31 al 40 cuesta $924; y desde el 41 $792.

A esto se suman los descuentos por promociones bancarias, que se aplican con pagos con tarjetas de crédito y débito y desde el celular.

Peajes porteños

Autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo: $3.796,42 en hora no pico y $5.380,16 en hora pico

Autopista Illia: $1.581,68 en hora no pico y $2.236,73 en hora pico

Paseo del Bajo (habilitado para particulares solo los fines de semana): $8.400,05

Los peajes porteños, también con subas desde este domingo.

🚌 Inflación vs. boleto urbano en 2025



📊 Mientras los precios avanzaron más rápido, las tarifas quedaron rezagadas.



En 2025, la inflación acumulada alcanzó +31,5 %, mientras que el boleto urbano promedio a nivel nacional registró una suba de +22,7 %.

La diferencia entre… pic.twitter.com/4ZR9BBXOG5 — aaeta (@aaeta_arg) January 30, 2026

Aumento de colectivos en CABA

Comprende las líneas 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

0 a km: $650,11

3 a 6 km: $722,38

6 a 12 km: $778,04

12 a 27 km: $833,76

Provincia de Buenos Aires

Son las líneas provinciales (del 200 al 499) y las municipales (superiores al 500):

0 a km: $721,83

3 a 6 km: $804,12

6 a 12 km: $866,06

12 a 27 km: $928,07

Más de 27 km: $989,64

El 1° no aplican aumentos las líneas de jurisdicción nacional:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197