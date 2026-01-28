El exintendente de Moreno Walter Festa irá a juicio, acusado de utilizar ñoquis para hacer caja

El ex intendente Moreno Walter Festa (2015-2019) enfrentará este año su primer juicio por defraudación al Estado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsedad ideológica. La principal causa es la presunta contratación de empleados fantasmas, o ñoquis, con el objetivo de financiar militancia política. El debate comenzará el 17 de noviembre en el Tribunal Oral Criminal Nº 2 de Mercedes. El ex dirigente de La Cámpora enfrenta otras dos investigaciones por enriquecimiento ilícito y lavado de activos en la federal. En estas últimas causas también está mencionada su ex esposa, la ex diputada provincial y exparticipante de Gran Hermano Romina Uhrig.

De acuerdo al informe publicado por el portal de «Semanario Actualidad» de Moreno, el ex jefe comunal irá a juicio junto a otros cinco dirigentes. Su gestión pasó por distintos problemas financieros y finalmente cayó en el marco de la interna del PJ en las PASO de 2019, en las que se impuso la sucesora Mariel Fernández (Movimiento Evita).

La operatoria que le imputan a Festa y los otros acusados, fue investigada por la UFI Nº 8 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, en aquel momento a cargo de la Dra. Gabriela Urrutia y del ex secretario Dr. Walter Velázquez (hoy en el ámbito privado). Si bien es bastante común en la política del Conurbano, sería la primera vez que la Justicia la condena. En 2005 el exfiscal General de Morón, Nievas Woodgate, le ordenó a un fiscal «archivar» la causa por la cual había sido imputado el exintendente de Ituzaingó Alberto Descalzo. Tras dos años de investigación, estaba probada la contratación de familiares en el Concejo Deliberante con la lógica de los «sobresueldos».

Según el resumen de la elevación a juicio, Festa le había ordenado a Recursos Humanos elaborar un decreto para nombrar a Jorge Alberto Vila como asesor de gabinete en reemplazo de Fernando Sebastián Adorno (alta en abril 2018).

Los decretos de baja y alta (Nº 0723 y Nº 734) fueron confeccionados el 5 de abril del 2019 pero retroactivos al 1º de abril de ese año, lo que constituyó, según la Justicia, en una falsedad ideológica. Según la pesquisa, el sueldo tenía como destino a Hugo Rubén Ortiz, dirigente del movimiento Octubres de Moreno. Tanbién detectaron que esa misma práctica la realizaba con la empleada municipal Gisela Alejandra Hauscarriaga, que no prestaba servicio alguno.

Según el expediente judicial con este dinero Ortiz financiaba movilizaciones en apoyo al entonces intendente Festa, e incluso habían participado de un acto encabezado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Merlo. El movimiento Octubres es un espacio político – social con presencia nacional, principalmente en el Conurbano.

Todo terminó el 10 de abril del 2019 cuando la justicia ordenó una serie de allanamientos en espacios vinculados al movimiento Octubres en Moreno y detuvieron a cuatro personas. Tres de ellas mujeres. El restante fue Hugo Rubén Ortiz. Las fuentes consultadas señalaron que los policías a cargo de la redada secuestraron anotaciones y teléfonos, los cuales fueron peritados. Estos aparatos habrían sido claves para desentrañar la trama delictiva.

No es el único proceso que enfrenta Festa en la justicia provincial. La UFI Nº 1 de Moreno lo investiga por enriquecimiento ilícito. En esta causa también es mencionada la ex esposa Romina Uhrig, quien cumplió funciones jerárquicas durante la gestión de Festa, además de ser diputada nacional en el período 2019-2021. La investigación en esta etapa está siendo peritada en la Suprema Corte de Justicia de la provincia, respecto a los bienes del ex jefe comunal

De la mano de esta investigación, existe una denuncia radicada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Morón que comanda el Dr. Jorge Rodríguez. Es por lavado de activos. Bajo la gestión Festa, también se robaron hasta la plata de los comedores escolares. El caso estuvo tapadísimo por la propia política: Es que consejeros escolares del PJ y dirigentes gremiales fueron condenados por malversación de fondos en juicios abreviados. Se declararon culplables para no llegar juntos al juicio por la exploción en una escuela. La tragedia pasó justo después de la internveción del Gobierno de Vidal al Consejo Escolar. Pero nunca se investigó una mano negra de la política local o sindical. Apenas si condenaron al gasista que había revisado las instalaciones la noche anterior.

Resumen:

Fecha de inicio: martes 17 de noviembre, en el Departamento Judicial de Mercedes.

Implicados principales: Walter Festa: exintendente de Moreno (2015–2019); Lucía Alejandra Vázquez (Recursos Humanos); Jorge Alberto Vila, Fernando Sebastián Adorno, Gisela Alejandra Hauscarriaga y Hugo Rubén Ortiz (dirigente del movimiento Octubres).

Mencionada en otras causas: Romina Uhrig, exesposa del exintendente.

Cargos: defraudación a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsedad ideológica.

Motivo: contratación de “empleados fantasmas” en el municipio, cuyos sueldos habrían sido desviados para financiar actividades políticas partidarias y movilizaciones.