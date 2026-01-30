Morón: Una menor con autismo fue brutalmente golpeada por ex compañeras durante un corso

Una chica de 14 años y con problemas madurativos fue salvajemente golpeada por ex compañeras del colegio en un corso organizado por la comparsa del Barrio Patagones (Charcas y Carmen de patagones) el domingo en Morón Sur.

Según denunció la familia, Quimey fue acompañada de sus hermanos y una cuñada , cuando un grupo de menores de edad la empezaron a amenazar. Corría la madrugada del domingo 25. Parte del ataque fue grabado por teléfonos ceculares.

La familia informó que la víctima logró reconocer cinco de las agresoras. Creen que desde hace tiempo le hacían bullying por haber asistido a una escuela especial.

La víctima fue trasladada de urgencia por el SAME al Hospital Posadas, donde permaneció en observación durante más de 12 horas. Si bien las lesiones físicas no pusieron en riesgo su vida, las secuelas psicológicas son graves: Quimey sufre ataques de pánico y severos trastornos del sueño tras el trauma vivido.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 4ta de Morón y ya interviene la fiscalía de turno. La familia exige que se identifique a las agresoras mayores de edad y que se tomen medidas ejemplares para evitar que el hostigamiento digital derive en una tragedia irreversible. «Necesito que esta situación se conozca para que no vuelva a pasar», concluyó la madre.