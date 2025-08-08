Dos clientes ebrios agredieron a las mozas y se fueron sin pagar de un bar de Rafael Castillo

Tres mozas de una cervecería de Rafael Castillo fueron víctimas de una violenta agresión por parte de dos clientes borrachos que intentaron retirarse sin pagar la cuenta. El hecho, que ocurrió luego de un recital del cantante de música tropical Daniel Agostini, quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. Buscan identificar a los agresores.

El ataque tuvo lugar pasadas las 2.20 de la madrugada del lunes pasado de la cervecería Berlín, ubicada sobre la avenida Carlos Casares al 500 del partido de La Matanza, cuando dos hombres en evidente estado de ebriedad se negaron a abonar lo consumido y respondieron con golpes ante el reclamo del personal.

Las imágenes captadas por una cámara muestran cómo uno de los agresores, vestido con campera verde y gorra negra, arremete contra la recepcionista con una patada en la rodilla y varios golpes de puño.

A pesar del intento de su compañero por detenerlo, el atacante insistió en agredir a las empleadas, quienes junto a otros trabajadores lograron finalmente expulsarlos tras una breve pero intensa pelea.

Daniela, la recepcionista agredida, relató que los problemas comenzaron desde la reserva de los clientes, quienes llegaron al local cerca de la medianoche, dos horas más tarde del horario límite. Durante el show de Daniel Agostini, uno de los hombres se levantó de su mesa e intentó acercarse al escenario, desoyendo las indicaciones del personal. “Desde el primer momento quiso armar problemas”, señaló la mujer.

La situación se tornó insostenible cuando, al finalizar el espectáculo, uno de los agresores intentó irse sin pagar. Fue en ese momento cuando se desató la violenta reacción. Producto de la agresión, Daniela sufrió una lesión en la rodilla y otra trabajadora terminó con golpes en el rostro.

La investigación quedó a cargo del fiscal Matías Marando, de la UFI N°12 de La Matanza, quien analiza las imágenes y recolecta pruebas para dar con los responsables.