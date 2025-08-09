Morón: Observatorio Económico y Social de la UM registró una suba de precios del 2,43% en julio

Según el relevamiento mensual del Observatorio Económico y Social de la Universidad de Morón, la variación del nivel general de precios al consumidor en el Partido de Morón fue en julio de 2,43% .

El dato, que marca una aceleración de la inflación (1.96% en junio), es una pista de lo que puede decir el IPC del INDEC, que saldrá el miércoles 13. En términos acumulados, el índice de precios al consumidor en Morón mostró una variación del 22,4% de enero a julio; mientras que de agosto 2024 (desde que se empezó a medir) a julio 2025 es de 40,8%.

La división Salud mostró una suba de 2,18% en julio frente al 1,43% de junio y continúa con una fuerte incidencia en el índice general, especialmente por el aumento en servicios para pacientes externos. Cabe señalar que algunos cambios en los precios de medicamentos se vinculan con la adecuación de valores por parte de las farmacias al listado oficial exhibido por el Ministerio de Economía. En tanto, el rubro Educación tuvo un incremento de 2,91%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas registraron un aumento de 1,64%, levemente superior al 1,19% del mes previo, con subas destacadas en Verduras (4,69%) y Gaseosas (4,23%).

El informe es elaborado por el Observatorio Económico y Social de la UM, integrado por docentes y estudiantes de distintas unidades académicas. El relevamiento de precios se realiza mensualmente en supermercados, farmacias, centros educativos y comercios de cercanía de las localidades de Morón, Villa Sarmiento, Haedo, El Palomar y Castelar.