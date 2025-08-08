Zabaleta lanzó su campaña por Somos: «No vamos a permitir que sigan rompiendo Hurlingham»

El ex intendente Juan Horacio Zabaleta presentó oficialmente la lista de candidatos a concejales del frente SOMOS de Hurlingham con un acto en la Sociedad de Fomento San Damián de William Morris, ante dirigentes, militantes y vecinos.

“No vamos a permitir que sigan rompiendo Hurlingham, en nombre del peronismo y de todos los espacios políticos que integramos este frente”, advirtió el primer candidato a concejal de este frente que integran la UCR, la CC, el GEN, PS y parte del PRO y, por supuesto, un sector del peronismo representado en la 1ra Sección Electoral por el intendente de Tigre, Julio Zamora (primer candidato a senador provincial).

La segunda candidata es Micaela Navill, referente de Zabaleta y concejal electa en 2021 por el Frente de Todos, que sigue a la espera de asumir la banca vacante que en abril dejó el fallecido ex secretario de la FSTMPBA «Nito» Bertinat.

Le siguen en orden Ariel Peralta, inorgánico del Frente Renovador (el sello está con Fuerza Patria); Tamara Abdo, concejal de Juntos por el Cambio; Guido Labate (presidente del club El Triangulito), Ximena Hoyos (referente social), Héctor Graciano (comerciante), Ariana Micali (empresaria pyme), Roberto Medina (independiente) y Mónica Botello, del merendero “Los Chicos del Barrio”.

Para el Consejo Escolar, la primera candidata es Verónica Valentini, secretaria general de la Federación de Educadores Bonaerenses.

«Hurlingham está abandonado. No tienen idea qué hacer, no les importa. Prometieron un hospital de PAMI y fue una mentira. No se jode con los abuelos», criticó Zabaleta. Cuestionó a La Cámpora y al gobierno nacional: “Nos equivocamos y miren quién gobierna la Argentina. No esperemos más nada de la motosierra ni de La Cámpora en Hurlingham”.

«Vamos juntos casa por casa, a sentarse y escuchar. Diciéndoles a los vecinos lo importante que es ir a votar. Que sepan que hay una alternativa que quiere cuidar, reconstruir y volver a hacer de Hurlingham un lugar donde se pueda vivir tranquilo», arengó.

Lista de Somos Hurlingham:

Concejales

Juan Horacio Zabaleta Micaela Alejandra Navill Oscar Ariel Peralta Tamara Soledad Abdo Guido Santiago Franco Labate María Ximena Hoyos Héctor Osvaldo Graciano Ariana Cecilia Micali Roberto Damián Medina Mónica Mariela Botello

Consejeros escolares

Verónica Alejandra Valentini Raúl Eduardo Bustos Nadia Rina Goncalvez Torres