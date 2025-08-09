La Matanza: Detienen al ex novio de la joven de 19 años asesinada el martes de un tiro en la cara

Efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron, en el barrio Villegas de Ciudad Evita, a un menor de 16 años acusado de asesinar a Priscila Maidana (19), quien murió el lunes tras recibir un disparo en el rostro.

Según detallaron informantes, el acusado fue capturado anoche luego de haber sido interceptado en el cruce de calle 800 y Avenida Central, de la misma localidad, por servidores públicos de la Comisaría Tercera Este de La Matanza.

Priscila falleció el martes 5 de agosto de un disparo en el rostro. El presunto agresor y la víctima tenían un hijo en común de apenas seis meses. Familiares de la chica confirmaron que la joven madre había sufrido violencia de género en reiteradas ocasiones, aunque nunca formalizó denuncias por temor.

La causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo y está bajo la intervención de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 1 de La Matanza.

Voceros policiales informaron que el sospechoso tenía antecedentes por robo agravado por el uso de arma de fuego y había ingresado como aprehendido a la seccional 3ª de Ciudad Evita en noviembre de 2023, cuando tenía 14 años y era inimputable.