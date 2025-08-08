En Villa Celina y bajo la consigna «Kirchnerismo Nunca Más», Milei lanzó la campaña en el GBA

El presidente Javier Milei arrancó la campaña electoral en Provincia de Buenos Aires junto a sus ocho primeros candidatos de cada Sección Electoral, con vistas a la elección legislativa provincial el 7 de septiembre. La cita fue Villa Celina (La Matanza) bajo el slogan de «Kirchnerismo Nunca Más» escrito en una bandera, e incluso con la misma tipografía de la consigna de los Derechos Humanos citada en el histórico juicio a las Juntas Militares de 1985.

Posaron junto al primer mandatario y máximo referente de La Liberad Avanza (tal como se llamará la boleta violeta que irá a las urnas junto al PRO): Diego Valenzuela (intendente de Tres de Febrero y primer candidato a senador por la Primera), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (por la Octava).

Completaron el retrato el diputado y eventual candidato para las nacionales de octubre José Luis Espert; el armador bonaerense, Sebastián Pareja; la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich (quien se perfila para competir en las nacionales por Capital Federal); y el titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo. Fuera de esa foto, pero movilizada, estaba la exsubsecretaria de Legal de Capital Humano, cabeza de lista para concejales en La Matanza.

Cayó de sorpresa @JMilei a Villa Celina y los vecinos le pidieron fotos.



"Qué emoción, yo lo voté". pic.twitter.com/CzZyZmpPvN — Santiago Oría (@Santiago_Oria) August 7, 2025

«Este 7/9 comienza el FIN del Kirchnerismo, el fin de la decadencia y el abandono, el fin de la corrupción y de la inseguridad», posteó la abogada.

Un poco más tapado estuvo el ex concejal y último candidato a intendente de JxC «Lalo» Creus, actual director de Seguridad Municipal en el Ministerio de Patricia Bullrich. No le fue nada bien en 2023: fue tercero (18.4 %) detrás del David «Dipy» Martínez (22.4%) de LLA. Aún sumados, quedaron unos 13 puntos por debajo de Espinoza.

En paralelo al retrato, ambos espacios difundieron en redes sociales el comunicado con el que oficializan el entendimiento electoral para octubre y, en el que a la vez, revelaron que la sintonía tendrá correspondencia en el Congreso.

«Ambos partidos trabajarán en conjunto hasta 2027 para consolidad a través de sus representantes en el Congreso de la Nación, la agenda de reformas que el presidente Javier Milei lidera desde diciembre de 2023», indicaron ambas fuerzas.

El plan para competir contra Fuerza Patria será sintetizado en la figura del libertario que, de manera estratégica y segmentada, recorrerá distritos específicos, y encarnará la polarización contra el gobernador de la provincia, Axel Kicillof.

Minutos después de la viralización de la presentación del equipo bonaerense, el Presidente publicó un mensaje en sintonía desde sus redes sociales. “Kirchnerismo vs Libertad”, replicó en uso del slogan que le dio la victoria al vocero presidencial, Manuel Adorni, en los comicios de mayo.

Nuestro LEON y el JEFE

En LA MATANZA ES KIRCHERISMO O LIBERTAD!

VLLC! pic.twitter.com/F3J8JOOxlh — Leila Gianni (@Leigianni) August 7, 2025