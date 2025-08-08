El Palomar: El Municipio erradicó un basural y presentará acciones legales por vuelcos clandestinos

El Municipio de Morón llevó adelante ayer un operativo de limpieza de un predio al que se arrojaban residuos de origen químico y otras clases de desechos, a metros de la Colectora del Acceso Oeste, en el Barrio Belgrano de la localidad de El Palomar. Además, se constató el vuelco ilegal de líquidos y se advirtió que se iniciarán acciones legales.

La intervención tuvo lugar en la calle Marcos de Alarcón, entre Marconi y Rosales, donde los equipos municipales constataron la presencia de basura, incluidos residuos orgánicos e inorgánicos, con «derrame de líquidos en la vía pública».

Durante el operativo, se procedió a la limpieza integral del predio y a la neutralización de bidones con «restos de pintura no ferrosa vencida». Según los especialistas, estos elementos «no representaban un riesgo para la comunidad».

Asimismo, personal municipal labró actas de constatación para dar inicio a las acciones legales. Por ahora, ni las autoridades ni los vecinos denunciantes conocen a los responsables de la deposición de los bidones. Según contó una de las promotoras de las actuaciones, estos residuos fueron descartados durante la madrugada: «Hay un vecino que tomó los datos de una camioneta que vino a vaciar un tanque en la alcantarilla. Usan el basural de pantalla para hacer daño, poque en ese lugar no hay vecinos, entonces nadie los ve. También arrojan restos de la economía circular».

Las notas ante el Municipio fueron acompañadas por firmas del vecindario y fotos del basural. «A veces también vienen los quemacables», se quejó una de las vecinas, respaldada también por la organización ambiental COEPSA (Ituzaingó).