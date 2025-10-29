Dos detenidos y 650 dosis de cocaína secuestrada, en un búnker narco allanado en Merlo

El Ministerio Público Fiscal desbarató una banda narco criminal en el partido bonaerense de Merlo que hacía delivery de droga en la localidad de Libertad.

El Departamento de Casos Especiales tenían previo conocimiento del búnker que esta banda tenía en una precaria vivienda en Libertad. Este lunes, el personal abocado a la investigación recorría la zona y, al llegar a la calle Federico Lacroze y Maure, observan a dos sujetos realizando pasamano de droga.

Al notar la presencia policial, estos intentaron darse a la fuga siendo seguidos por los efectivos de seguridad presentes que, sin perderlos de vista, terminaron ingresando al búnker en cuestión y deteniendo a los dos individuos de 26 y 28 años, ambos de nacionalidad paraguaya.

Al ingresar al lugar, se retuvo a los sospechosos y se secuestro 650 dosis de cocaína con un peso total de 600 gramos, dos armas de fuego -una de ellas con pedido de secuestro-, 120 mil pesos, telefonos y dos motos con pedido de secuestro.

Así, se corroboró que la banda utilizaba estas motocicletas para realizar delivery de droga desde el búnker en toda la zona de Libertad y alrededores.