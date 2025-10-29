Rafael De Francesco: «Con condiciones más justas, sin fraude, se dio vuelta la Provincia»

El juez de Faltas y concejal electo por La Libertad Avanza de Hurlingham Rafael De Francesco celebró el triunfo violeta del último domingo y lo atribuyó, especialmente, al nuevo sistema de votación, que por primera vez no contó con la lista sábana.

«El resultado (del domingo) no es sorpresivo. Se trabajó mucho y salimos a ganar. Quedó demostrado que con condiciones mucho más justas, sin fraude electoral, se ganó y se dio vuelta la Provincia de Buenos Aires», apuntó el dirigente libertario.

Si bien su fuerza perdió las dos elecciones (local y nacional) en Hurlingham, en octubre estuvo mucho más cerca de Fuerza Patria, como ocurrió en toda la Provincia. En septiembre, la lista de la oficialista Florencia Lampreabe obtuvo 43 mil votos (43%), contra casi 30 mil de la que llevaría a De Francesco (30%) como primer candidato a concejal.

El último domingo, FP obtuvo 41 mil votos, mientras que LLA superó a 37.374 (39%) de acuerdo al escrutinio provisorio.

El juez de una Justicia de Faltas disuelta por una ordenanza del oficialismo (que aún intenta resistir en la Justicia ordinaria, sin mucho optimismo) consideró clave la utilización de la Boleta Única de Papel como el método de votación, ya que ofrece “un sistema totalmente transparente, donde no hay que reponer boletas, no pueden patotearte ni hacerte desaparecer las boletas, ni las mezclan ni traen boletas de otros distritos». «Veníamos de un sistema que deja mucho que desear. El oficialismo se mofaba de esa situación de hacerte trampa», apuntó el dirigente.

De Francesco consideró que la derrota de septiembre les dio experiencia y aprendizaje, ya que «vivimos el aprendizaje permanente de que hay estar siempre cerca de la gente, que no se le puede mentir, ni abandonar. No se puede dibujar gestión, como el maquillaje permanente que vemos en Hurlingham, con un gran despilfarro de fondos públicos. Nuestro contacto debe ser directo con el vecino, el comerciante, el industrial. Y con la oposición, aquella oposición que quiere construir”, señaló.

Finalmente, rehusó la polémica interna con el presidente del bloque de concejales del espacio, Roque Belizán, quien la semana pasada, y tras anunciar la incorporación del edil ex Pro Sebastián Palacio, había manifestado la voluntad de esa bancada de conducirse con autonomía y “despegarse” de la coordinación distrital, en manos de De Francesco.

“Hace dos semanas hablé con el concejal Belizán. Hasta el momento creo que lo único que tenemos son apreciaciones periodísticas, porque la verdad es que desconocer la coordinación de Hurlingham sería desconocer el trabajo de más de mil personas que se hizo el domingo”, afirmó en diálogo con Mpquatro Radio Online.

“La Libertad Avanza es un espacio político que no se rige por los caprichos de un coordinador. Seguimos nuestro trabajo y seguramente nos agregaremos al bloque que será numeroso. Esto se va agrandando y la intención es terminar con el kirchnerismo en Hurlingham. El resto es parte de la bijouterie de la política y de algunas operaciones de prensa a las que ya estamos acostumbrados”, concluyó De Francesco.