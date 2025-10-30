Primera C: Ituzaingó pasó de la tranquilidad al susto del 2 a 2 de Español, pero clasificó a otra final

Con una zozobra impensada, Ituzaingó se clasificó anoche a la final del Reducido de la Primera C, tras empatar 2 a 2 ante Deportivo Español (3-2), en el Carlos Sacaan. El subcampeón de la categoría estaba cómodo, 3 a 0 en el global y hasta con un penal errado en el ST, pero en un ráfaga le descontaron y se le pusieron a tiro de llevarlo a los penales.

El equipo de De Cicco llegaba como favorito a la revancha semifinal, tras haber ganado la ida por 1-0 con gol de Edilson Giménez. Y tras irse al descanso 0 por 0, rápidamente sacó la ventaja en el segundo tiempo con los goles de Giménez (‘7) y Alcides Miranda Moreira (’20), quien diez minutos antes había errado un penal contra el travesaño.

Casi de inmediate, el Gallego reaccionó: Ezequiel Cohen y Nicolás Ríos pusieron el partido en tablas. Y tuvieron alguna que otra para ganarlo. Finalmente no hubo milagro para los del Bajo Flores. Ituzaingó jugará otra vez por el ascenso a la B Metro. Hace un mes caía sobre la hora ante Camioneros (4-3), cuando parecía que se definiría en los penales.

Ahora el Verde tendrá una segunda oportunidad. El rival será Sportivo Barracas, que eliminó a Leandro N Alem (2 a 0 en el global). La finales se jugarían entre el 6 y el 12 de noviembre, en horarios y sedes a confirmar por la AFA.